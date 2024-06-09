Мнение об СВО, концерты, Донбасс: куда пропала актриса Екатерина Гусева

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Екатерина Гусева

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что актриса говорила о спецоперации и уехавших коллегах?

Чем известна Гусева

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актриса снималась в картинах «Змеиный источник», «Живой Пушкин», «Бригада», «Курсанты», «На Верхней Масловке», «Есенин», «Час пик», «Платки», «Жаркий лед», «Я не я», «Прогулка по Парижу», «Брест. Крепостные герои», «Царство отца и сына», «Бригада: Наследник», «Деревенская история», «Тамарка», «Излечить страх», «Тонкий лед», «Двое против смерти», «Тобол», «Анна Каренина. Мюзикл», «Домовой», «Африка», «Аманат» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Также Гусева известна как певица. Она принимала участие в мюзикле «Норд-Ост», в котором играла роль Кати Татариновой. В дни теракта на Дубровке — 23 октября 2002 года — в здании Театрального центра артистка не выступала, но все время, пока шла спасательная операция, не покидала периметр. Позже Гусева выступала в восстановленной версии спектакля.

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press Екатерина Гусева

Что известно о личной жизни Гусевой

С 1996 года Екатерина Гусева замужем за бизнесменом Владимиром Абашкиным.

«Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было воспринять себя как личность, как самостоятельную единицу. То, что я — это я, стало понятно, когда я поступила в театральный. Стала уходить из дома в девять утра, возвращалась в одиннадцать вечера. А на четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом. Наверное, это генетика: как и мои мама с папой, бабушки с дедушками, я очень быстро определилась с выбором человека, с которым захотела прожить всю жизнь. Не то чтобы я выбирала, искала... Нет. Небо мне подарило — вот и все», — рассказывала она изданию 7days.ru.

В браке родились сын Алексей и дочь Анна.

Что Гусева говорила о спецоперации

Екатерина Гусева поддерживает проведение спецоперации. Актриса часто ездит в Донбасс с концертами и гуманитарной миссией. Также она навещает российских военных в госпиталях.

По мнению Гусевой, в настоящий момент нужно уделять внимание воспитанию патриотизма в детях.

«Меня дочь вчера спросила: „Мам, ты за что — за мир или за победу?“ В лоб прям — тум! Я сказала: „Понимаешь, сейчас ситуация такая, что мир без победы невозможен. Нам нужно победить, и тогда будет мир. А без нашей победы над злом, если добро не победит зло, то никакого мира не будет“. Конечно, все они уже внутри, в ситуации, читают новости, соцсети. Но в основном дети очень зависят от мнения своих родителей», — делилась она.

Фото: МО РФ

Что Гусева говорила об уехавших артистах

По мнению Екатерины Гусевой, уехавшими из России после начала спецоперации артистами движет самолюбие. Она считает, что у этих звезд очень развиты гордыня и тщеславие.

«Как​ это переломить, это же не за день, не за год, не за два делается, всю жизнь можно на это положить и только на смертном одре признать в себе — и то не у всех получается. Поэтому пожелаем всем заблудшим​ найти дорогу к свету», — высказывалась актриса.

Чем сейчас занимается Гусева

Екатерина Гусева продолжает творческую деятельность. Ее ближайшие выступления состоятся в Новосибирске (4 ноября) и Москве (15 декабря).

В 2023 году Гусева снялась в картинах «На Рубле без рубля» и «Я хочу! Я буду!». В скором времени также должны выйти проекты «Романовы: Преданность и предательство» и «Время есть» с ее участием.

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