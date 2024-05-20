«Мне жаль»: Костнер расплакался после премьеры нового фильма в Каннах Зрители довели Костнера до слез 10-минутной овацией в Каннах

Фото: Yara Nardi/REUTERS

Кевин Костнер

Американский актер Кевин Костнер расплакался во время представления своего вестерна «Горизонт: американская сага» на Каннском кинофестивале, пишет Daily Mail. По данным издания, слезы на глазах 69-летнего артиста появились из-за 10-минутной овации, которую устроили зрители после премьерного показа фильма. Вытерев глаза, Костнер пообещал, что «никогда не забудет этот момент».

Мне жаль, что вам пришлось так долго хлопать, чтобы я понял, что должен говорить. Такие хорошие люди. Такой хороший момент не только для меня, но и для актеров, которые пришли со мной, для людей, которые верили в меня, которые продолжали работать, — сказал Костнер в своей речи перед публикой.

Сообщается, что картина может стать новым грандиозным успехом Костнера, который выступил в фильме как актер, режиссер, продюсер и соавтор сценария. Артист также полностью профинансировал проект.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Деми Мур посетила Каннский кинофестиваль со своей собакой породы чихуахуа по кличке Плов.

Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных. Для презентации боди-хоррора звезда выбрала черное платье-бюстье с декольте и черным цветком на талии. В руках она держала Плова. Мур часто берет питомца на различные мероприятия, и на Каннском фестивале он выглядел спокойно.