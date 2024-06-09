«Мастер и Маргарита», Киев, разговор с Зеленским: как живет Алексей Гуськов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Гуськов

Заслуженный артист России Алексей Гуськов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Гуськов

Алексей Гуськов родился 20 мая 1958 года в польском городе Бжеге в семье военного летчика. Вскоре семья переехала в Киев, куда отправили служить его отца. Когда Гуськову было семь лет, его папа погиб при исполнении служебных обязанностей.

«От меня скрывали, что он погиб, но я нашел траурную телеграмму. Точно помню, что у меня буковки сквозь слезки плясали, потому что там я прочитал: „тр.гически погиб“. И вот эта буква а упала, и мне так было обидно!» — вспоминал он.

После окончания школы Гуськов поехал в Москву, где поступил в Московское Высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, но, не доучившись в Бауманском, он забрал документы и поступил в Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Плюмбум, или Опасная игра», «Жертва для императора», «Дорога в рай», «Классик», «Простые истины», «Граница: Таежный роман», «Подозрение», «Участок», «Узкий мост», «Заколдованный участок», «Турецкий гамбит», «Отец», «Я не я», «Тульский Токарев», «Август. Восьмого», «Крапленый», «Жажда», «На глубине», «Тонкий лед», «Прокофьев ваш», «Пушкинская Италия», «Союз Спасения», «Серебряные коньки», «Надежда», «Небесная команда», «Французский мастер» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Гуськова

Первой женой Алексея Гуськова была женщина по имени Татьяна. В 1983 году у пары родилась дочь Наталья, однако спустя несколько лет супруги развелись.

«Есть у меня и общение со старшей дочерью — от первого брака. Очень плотное. В неделю по два раза. Пусть оно по касательной, пусть чуть-чуть. Но, по крайней мере, дочь знает, что я ее друг. И это замечательно. Она знает работу отца — где это находится. И если ей нужна помощь, она обращается смело. Вот это, наверное, важно», — делился актер.

Второй женой Гуськова стала заслуженная артистка России Лидия Вележева. Они поженились в 1988 году. В браке родилось двое сыновей: Владимир и Дмитрий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Лидия Вележева и Алексей Гуськов

Что Гуськов говорил об СВО и Крыме

Алексей Гуськов поддерживает проведение спецоперации. По его мнению, к ее необходимости привела обстановка на Украине.

В апреле 2022 года Гуськов навестил раненых российских военных в госпитале имени Вишневского, поблагодарил их за службу и отметил, что верит в победу РФ.

«Мы вас ждем с победой. Мы переживаем за вас, и мы верим в то, что вы действительно наш щит. И как, в общем, в знаменитом фильме „Офицеры“ было сказано много лет назад, что есть такая профессия — Родину защищать. Вот вы это делаете. Мы этим гордимся. Низко вам кланяемся!» — высказался актер.

В 2014 году Гуськов также подписал открытое письмо в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Артист отметил, что РФ вкладывает в развитие региона колоссальные средства.

«Я видел, как при Украине этот полуостров, это райское место просто превращалось в совершенную помойку», — объяснял он.

Что Зеленский обещал Гуськову

Алексею Гуськову с 2014 года запрещен въезд на Украину. Из-за этого он не может навестить могилу отца.

По словам актера, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, то между ними состоялся разговор, в ходе которого Гуськов попросил его убрать из списка «Миротворец».

«Я сказал: „Володя, это мрак, это средневековье. Ты этого не понимаешь?“ Он говорит: „Да, я уберу этот сайт“», — вспомнил артист в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Спустя месяц после сайт был удален, однако спустя еще месяц вновь возобновил работу.

«Бывших киевлян не бывает. Да, я люблю этот город, к сожалению, не могу туда сейчас поехать. Мама очень хотела поехать на могилу отца... Уроды, уроды», — комментировал Гуськов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алексей Гуськов в роли придворного композитора Антонио Сальери в сцене из спектакля «Амадей»

Чем сейчас занимается Гуськов

Алексей Гуськов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Амадей» и «Онегин-блюз».

В 2023 году артист снялся в картинах «Мастер и Маргарита», «Актрисы», «Балканский ветер», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» и «Театр им. Вахтангова: Амадей».

В 2024 году вышел сериал «Золотое дно» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Спойлер», «Противостояние», «Злой город», «Рождение империи», «Больше чем футбол» и «Атом» с Гуськовым.

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