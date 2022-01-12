Мария Ситтель заявила о сложностях с доставкой тела Зеленского в Россию

Ведущая программы «Вести» Мария Ситтель призналась NEWS.ru, что не смогла заснуть в ночь на 12 января, когда появилась новость о смерти её 46-летнего коллеги Михаила Зеленского. Она рассказала о последнем разговоре с ним и не стала скрывать, что поначалу приняла информацию о внезапной кончине телеведущего за «чудовищную ошибку». А убедившись, что умер не его однофамилец, а именно «молодой, яркий, талантливый Михаил», не смогла сдержать слёз. Мария Ситтель затруднилась сообщить время и место похорон Зеленского, назвав доставку его тела из Доминиканы в Россию «достаточно сложной историей».

Мы виделись с ним буквально в последние дни ушедшего года в Школе «Останкино», где оба преподаём. Разговаривали о грядущих праздниках, о том, кто, как, где будет проводить новогодние каникулы. Поздравляли друг друга. Ничто не предвещало, как говорится. Он был такой же веселый, улыбчивый, невероятно искренний, глубокий, сдержанный, — рассказала Ситтель.

Ведущая «Вестей» добавила, что во время последней встречи Михаил Зеленский сообщил ей о планах «уехать на новогодние праздники в тёплые края, но куда, не конкретизировал». Журналистка рассказала о своей первой реакции на новость о смерти коллеги.

Я сначала подумала, что это ошибка, что этого не может быть. Я искала подтверждение, мне не спалось, я узнала об этом ночью. Думала, что это какая-то чудовищная ошибка, что это однофамилец, что это никак не может быть он — такой жизнелюб, молодой, яркий, талантливый, так много нереализованных проектов, идей. Но у Бога на нас свои планы, — сказала Ситтель.

Она затруднилась назвать время и место панихиды и похорон Михаила Зеленского.

Это сейчас достаточно сложная история — как привезти [тело телеведущего из Доминиканы в Россию]. Но этим занимаются, — заверила Ситтель.

Ранее известный телеведущий, кинокритик, педагог Давид Шнейдеров раскрыл в беседе с NEWS.ru подробности последних дней жизни Михаила Зеленского. Как рассказал Шнейдеров, они простились перед самым Новым годом и должны были вновь встретиться в учебном заведении на днях.

Телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура».