Стали известны подробности последних дней жизни Михаила Зеленского

Известный телеведущий, кинокритик, педагог Давид Шнейдеров раскрыл в беседе с NEWS.ru подробности последних дней жизни умершего в Доминикане Михаила Зеленского. Они были друзьями и вместе преподавали в Высшей школе телевидения «Останкино». Как рассказал Шнейдеров, они простились перед самым Новым годом и должны были вновь встретиться в учебном заведении на днях.

С Мишей мы виделись ежедневно, когда он приезжал на занятия. Одну неделю он работал на ВГТРК, другую — преподавал в Высшей школе. Мы с ним обсуждали новости, говорили о преподавании, — рассказал Шнейдеров.

По словам кинокритика, Зеленский «был для студентов больше, чем просто учителем — он был наставником, преподавал не „массе“, а каждому отдельно». Он отметил честное отношение погибшего журналиста к работе на ТВ и в вузе. Шнейдеров признался, что, покидая вечером вместе с коллегами Высшую школу «Останкино», не раз замечал машину Михаила Зеленского на парковке. Телеведущий, как правило, уезжал из учебного заведения одним из последних.

Сколько раз бывало, когда мы, другие педагоги, уже разъезжаемся вечером домой, а Мишина машина стоит — потому что Миша записывает демовидео со студентами. Он никогда ни в чём не халтурил и сумел остаться честным. Он был честным журналистом, честным педагогом. А честность — это такая штука, которая стремительно уходит из нашей жизни, честность уступает место выгоде, — подчеркнул Шнейдеров.

Кинокритик добавил, что Михаил Зеленский, с которым они обсуждали любые темы — от политики до любви, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Мужчины здоровье не обсуждают. А Миша был настоящим мужчиной. Мы никогда не болеем — мы только умираем. Мы либо живы, либо мертвы, — объяснил коллега Зеленского.

Шнейдеров поделился вопросами, которые в последнее время волновали Зеленского. По его словам, телеведущего «беспокоило всё: и экономическая ситуация в нашей стране, и проблемы с культурой».

Давид Шнейдеров назвал смерть Михаила Зеленского жуткой потерей.

Какие мысли могут прийти в голову человека, который потерял друга? Я сегодня приехал в Высшую школу «Останкино» — и не стоит Мишина машина. Ощущение пустоты и жуткой потери, — заключил коллега Зеленского.

Ранее редактор ток-шоу «Прямой эфир» Дарья Новичкина, ученица скончавшегося телеведущего Михаила Зеленского, рассказала NEWS.ru интересные детали о своём педагоге. Она призналась, что была шокирована новостью о смерти 46-летнего Зеленского, который, по её словам, «был студентам как папа, добрейшей души человеком и никогда не ставил двойки».

Телеведущий Михаил Зеленский скончался в Доминикане, где проводил новогодние каникулы с женой (психологом Милой Рубинчик), 11 января 2022 года в возрасте 46 лет. По предварительной версии, причиной смерти Зеленского стал инсульт. Как сообщили СМИ, мужчина вдруг почувствовал себя плохо, его успели довезти до больницы, но не смогли спасти.

Михаил Зеленский был ведущим программ «Вести», «Вести-Москва» и «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Также он участвовал в телепроектах «Форт Боярд» и «Танцы на льду», где и познакомился со своей будущей, второй женой — фигуристкой Еленой Грушиной, которая родила ему двух дочерей. В последние годы Зеленский вёл новости на канале «Россия Культура».