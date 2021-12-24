Шнейдеров удивился попаданию Петрова и Шукшиной в топ российских актёров

Кинокритик Давид Шнейдеров удивился результатам опроса ВЦИОМа об актёрах года. По его мнению, Мария Шукшина и Александр Петров попали в топ незаслуженно. При этом он поддержал выбор россиянами Константина Хабенского и предположил, что на их мнение повлиял выход нового фильма «Чемпион» с его участием, цитирует «Радио 1».

Что касается оценки зрителей, мягко говоря, она странная. Потому что Александр Петров сейчас уже не во всех фильмах снимается. Мне кажется, Константин Хабенский очень интересный артист. Главное для режиссёра — точно угадать для него роль. Он более, к счастью, разборчив к ролям, чем Александр Петров. Возможно, сыграл свою роль в опросе грядущий выход фильма «Чемпион», — аргументировал свою точку зрения Шнейдеров.

Он назвал такой опрос «скорее любопытным, чем имеющим какое-то прикладное значение». Шнейдеров подчеркнул: нельзя утверждать, что Хабенский играет лучше, чем Петров. Кинокритик напомнил о субъективности такого опроса и назвал публику — «дурой».

Нельзя утверждать, что Константин Хабенский лучше артист, чем Александр Петров. У каждого из них есть своя аудитория, в каждом из них есть своя изюминка, но, как утверждали классики, публика — дура, то, что публика назвала, то она и назвала, — подытожил Шнейдеров.

Ранее россияне назвали политиков, музыкантов, актёров и спортсменов года. Данные опросов привёл глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров на пресс-конференции 24 декабря. Он также сообщил, какие события стали лучшими в 2021 году по мнению российских граждан.