Лещенко раскрыл, какие артисты «нищенствуют» в пандемию

Советский и российский певец Лев Лещенко рассказал NEWS.ru, какие музыканты по-настоящему «нищенствуют» на фоне пандемии COVID-19. Он отметил, что осуждающие якобы избалованных артистов не понимают главного — есть бюджетная сфера искусства и внебюджетная, и к последней как раз относится шоу-бизнес.

Шоу-бизнес работает от продукта, но если продукт невостребованный, если он неокупаемый, то артист сидит голодный. Есть масса актёрских профессий во внебюджетной сфере, которые работают от того, что собирают в зрительном зале. Если их заполняемость 50%, то рентабельность падает. Огромное количество музыкантов, которые не работают в государственной сфере, — им очень тяжело, они ни копейки не получают, — отметил Лещенко.

Народный артист России подчеркнул, что речь идёт не о знаменитостях, а о простых музыкантах и певцах, не получающих «ни стипендий, ни пенсий». Именно поэтому некоторые звёзды «пекутся о других», а не о себе.

Лещенко также вспомнил о последствиях перенесённой им коронавирусной инфекции. Артист отметил, что спустя некоторое время испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии». Исполнитель также опроверг информацию о том, что якобы пережил несколько инфарктов. Собеседник подчеркнул, что это были именно приступы.

Артист заразился COVID-19 в марте 2020-го, после чего 25-го числа певца госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке. Сразу после поступления в больницу состояние Лещенко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Выписали музыканта из лечебного учреждения 6 апреля того же года.

Ранее Лещенко в беседе с NEWS.ru отметил, что главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко — «достаточно продвинутый доктор и хороший управленец». Артист добавил, что Проценко сможет проявить себя в Госдуме, если его изберут, и принести пользу в качестве «руководителя какого-то сегмента нашей медицины».