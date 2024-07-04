Критика СВО, увольнение, ругань матом: где сейчас актриса Анна Казючиц

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Казючиц

Актриса Анна Казючиц последний раз снималась в кино в 2021 году. Чем она занимается сейчас, почему ее уволили из антрепризы?

Чем известна Казючиц

Анна Казючиц родилась 10 июня 1983 года в Норильске в семье актера Юрия Казючица. Окончила Высшее театральное училище (сейчас — театральный институт) им. Б. В. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Каменская», «Воровка 2: Счастье напрокат», «В августе 44-го», «Дунечка», «Мы умрем вместе», «На безымянной высоте», «Охота на асфальте», «Капитанские дети», «Юленька», «Ваша остановка, мадам!», «Брат за брата», «Обрыв», «Мечтать не вредно», «Дельта», «Улыбка пересмешника», «Мужики и бабы», «Было. Есть. Будет», «Лабиринт иллюзий», «Кривое зеркало души», «Когда-нибудь наступит завтра» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

В 2020 году Казючиц стала ведущей передачи «ДНК» на НТВ, заменив погибшего в результате авиакатастрофы Александра Котлового.

«Для меня самой это стало большой неожиданностью. Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы "ДНК"... Признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью», — комментировала актриса.

Что известно о личной жизни Казючиц

По данным СМИ, во время учебы в вузе у Анны Казючиц был роман с однокурсником Владимиром Яглычем. До свадьбы у пары не дошло, та как Яглыч увлекся Светланой Ходченковой, на которой впоследствии женился.

В 2014 году Казючиц вышла замуж за режиссера Егора Грамматикова. Она снималась в его картине «Воровка 2: Счастье напрокат».

«Вот так случилось, что мой первый кинорежиссер в столице стал моим мужем спустя 15 лет», — отмечала актриса.

Супруги воспитывают общего сына Даниила и сына Грамматикова от первого брака. Первая жена режиссера, актриса Лика Добрянская, умерла в 2010 году.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Анна Казючиц с сыном Даниилом

В каком скандале была замешана Казючиц

В конце октября 2023 года издание StarHit сообщило, что Анна Казючиц больше не будет играть в антрепризе «Вот и свела судьба нас». Ее заменила звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина.

По информации издания, Казючиц была уволена из-за скандалов с коллегами за кулисами. Последняя крупная ссора произошла в сентябре, когда антрепризу показывали в Санкт-Петербурге.

«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Разумеется, мы оперативно нашли замену в лице прекрасной Насти Паниной. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», — сообщил актер Андрей Карпов, являющийся также продюсером.

По слухам, Казючиц также «ругалась матом и не могла держать себя в руках».

«Она ругается матом, не умеет держать себя в руках и нормально общаться. Чуть что — сразу крики», — цитировало издание администратора постановки Анны Тихомировой.

Что известно о позиции Казючиц по СВО

Анна Казючиц не делала публичных заявлений о спецоперации, однако, по словам Андрея Карпова, она не раз критиковала СВО. Он рассказал KP.RU, что артистка якобы решила искупить вину за позицию по спецоперации переводом в 10 тысяч рублей.

Все началось с того, что актеры и продюсер антрепризного спектакля «Вот и свела судьба нас» пожаловались на хамское отношение Казючиц к коллегам. Они также отметили, что Казючиц не раз критиковала СВО. Из проекта артистку уволили, после чего ее помощники связались с Карповым и попросили его дать возможность Казючиц возможность искупить вину, заявил продюсер.

«Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится. Как-то нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. В итоге мы дали Анне шанс реабилитироваться», — отметил Карпов.

Он отметил, что артистка согласилась на такой компромисс и перевела 10 тысяч рублей на карту супруге одного из российских солдат. Карпов уточнил, что перевод был совершен неофициально, поэтому он не до конца уверен, пойдут ли эти деньги в помощь российскому бойцу.

«Пойдут ли эти денежные средства на СВО и помогут ли 10 тысяч рублей — это вопрос. Но это уже останется на совести Анны Казючиц», — добавил он.

Чем сейчас занимается Казючиц

Анна Казючиц продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Танго на шестерых».

В кино актриса последний раз снималась в 2021 году — тогда вышли картины «Курорт цвета хаки» и «Ночной переезд» с ее участием.

Помимо этого, Казючиц по-прежнему ведет шоу «ДНК» на НТВ.

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