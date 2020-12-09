Заменившая Колтового ведущая рассказала о своих переживаниях

https://static.news.ru/photo/7048f9e8-3aa1-11eb-a671-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/annakazuchits

Актриса Анна Казючиц начала работу на шоу канала НТВ после гибели его ведущего Александра Колтового и призналась, что это даётся ей с трудом.

Казючиц рассказала, что перед каждой записью чувствует сильное волнение из-за большой ответственности, возложенной на её плечи. Также 37-летняя актриса поделилась снимками со съёмочной площадки телешоу.

Для меня самой это стало большой неожиданностью. Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы «ДНК»... Признаюсь, что очень волнуюсь перед каждой записью. 14 декабря программы начнут выходить в эфир, — написала новая ведущая.

Ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта.

Как писал NEWS.ru, Александр Колтовой тайно развёлся накануне авиакатастрофы и даже успел познакомить свою дочку с детьми новой избранницы, которая также погибла во время крушения. На сайте одного из судов есть информация о том, что Александр Колтовой развёлся со своей женой 12 августа 2020 года. Инициатором развода был сам журналист. Пара рассталась, заключив мировое соглашение и поделив имущество поровну.