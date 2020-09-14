Королева детективной прозы: 130 лет со дня рождения Агаты Кристи

10 сентября в Москве прошла вечеринка в честь открытия первого музыкального TikTok-дома СontentСlanOpen. В мероприятии приняли участие как известные российские тиктокеры, так и звёзды шоу-бизнеса.

В вечеринке участвовали певец и киноактёр Дима Билан, актриса и телеведущая Яна Кошкина, певица Соня Sleepy, восходящая звезда кино и телевидения Артур Райнис, популярный блогер Дима Снэп, известный блогер Виктория...