Королева детективной прозы: 130 лет со дня рождения Агаты Кристи

Сегодня, 15 сентября, исполняется 130 лет со дня рождения легендарной английской писательницы Агаты Кристи. Она прославилась на весь мир детективной прозой. Её произведения оказались одними из самых публикуемых (4 млрд экземпляров) и переводимых (100 языков) за всю историю человечества. Её перу принадлежат более 60 различных романов и 19 сборников рассказов. Творения Кристи послужили основой для многих пьес, фильмов и даже компьютерных игр.
В числе созданных ею произведений — «Загадка Ситтафорда», «Убийство в «Восточном экспрессе», «Смерть в облаках», «И, треснув, зеркало звенит...», «Отель «Бертрам» и т. д.
Жизненный путь знаменитого литератора — в галерее NEWS.ru.
Агата Кристи, 1924
Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Агата Кристи с дочерью Розалиндой
Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Агата Кристи, 1946
Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press
Агата Кристи с мужем, археологом Максом Маллоуэном, 1946
Daily Herald Archive/NMeM/Global Look Press
«Убийство в Восточном экспрессе» (1974)
«Зеркало треснуло»
«Десять негритят»
«В 16.50 из Паддингтона»
«Зло под солнцем»
«После похорон»
«Пуаро»
«Свидетель обвинения»
«Смерть на Ниле»
«Скрюченный домишко»
«Самое жуткое убийство»
«Убийство в Восточном экспрессе» (2017)
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