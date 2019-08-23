https://static.news.ru/photo/079f8bf6-c64d-11e9-bf91-fa163e074e61_660.jpg Кит Харингтон Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

Звезда сериала «Игра престолов» британский актёр Кит Харингтон может сняться в блокбастере студии Marvel. Ему предлагают роль супергероя в одной из кинофраншиз.

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свой источник. Официального подтверждения информации нет. Сам Харингтон отказался от комментариев.

Остальные детали могут стать известны после ежегодной выставки фан-клуба студии Disney — D23 Expo. 24–25 августа свои проекты там представят Marvel, Disney и другие студии.

Ранее сообщалось, что Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel. Sony планирует снять ещё два фильма с участием Тома Холланда в главной роли, однако этим проектом уже не будет заниматься президент студии Marvel Кевин Файги. Это связано с тем, что компании Disney и Sony не могут прийти к общему соглашению о дальнейшем сотрудничестве, писал News.ru.