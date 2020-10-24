Кириенко: Калмыкия может стать мировым центром электронной музыки

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Калмыкия может стать мировым центром электронной музыки, а Иваново — современной моды, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Может быть, неожиданно, а может быть, логично то, что сегодня Калмыкия со своими уникальными культурными особенностями потихоньку становится и может всерьёз стать столицей мировой электронной музыки, — заявил он во время конференции креативных индустрий, проходящей в рамках фестиваля «Таврида Арт Moscow».

При этом он отметил, что это не та сфера, в которой республика «привыкла конкурировать при традиционном укладе экономики», однако это направление, в котором её представители могут добиться высоких результатов.

Кириенко также подчеркнул, что Иваново ассоциируется с производством тканей, но город может стать российской, а может, и мировой столицы современной моды. По его мнению, этого можно добиться, совместив традиции и опыт с креативными индустриями, передаёт ТАСС.

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