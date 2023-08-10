«Как триллер инопланетян»: почему Васильева не знала об интригах в театре Киновед Шпагин: Васильева не замечала театральных интриг, живя в своем мире

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вера Васильева

Умершая недавно артистка Вера Васильева «никогда была не в курсе» скандалов и интриг в театре, заявил NEWS.ru близко общавшийся с актрисой более 20 лет киновед Александр Шпагин. По его словам, Васильева жила в своем мире и поэтому не видела и не хотела видеть интриг, существовавших вокруг.

По словам историка, однажды они с Васильевой обсуждали нашумевшие и скандальные мемуары актрисы Театра Сатиры Татьяны Егоровой «Андрей Миронов и я». Ознакомившись с книгой о многочисленных личных и творческих интригах за кулисами Театра Сатиры, Вера Васильева была искренне изумлена, поскольку, как свидетельствует ее собеседник, «не наблюдала, не видела и тысячной доли описанных скандалов».

Вера Кузьминична мне тогда сказала, что читала эту книгу как триллер из жизни инопланетян. Потому что сама она ничего из описанного автором Егоровой в Театре Сатиры не наблюдала вообще никогда! — отметил Шпагин.

Историк кино отметил, что каждый человек во многом живет в своем собственном мире. И именно собственное восприятие этого мира, вероятно, описала автор книги Татьяна Егорова. В мире же Васильевой, искренней и верной одному мужу Владимиру Ушакову, «подобных драм и ужасов близко не присутствовало»

Ранее актер Театра Сатиры Александр Воеводил заявил, что Вера Васильева была прекрасной актрисой, в нее нельзя было не влюбиться. По его словам, актриса прожила достойную жизнь. Воеводин признался, что был рад учиться у Васильевой. Она очень помогала, была удивительной, тонкой, нежной, трепетной. Очень печально, что ее не стало, но она прожила достойную жизнь. В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко подчеркнула, что театр являлся смыслом жизни Васильевой, а не способом ее существования, и это само по себе было уникальным качеством