Депутат Драпеко назвала уникальное качество актрисы Веры Васильевой Депутат ГД Драпеко: уникальным качеством Васильевой была ее любовь к театральной профессии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вера Васильева, 2019 год

Уникальным качеством скончавшейся народной артистки СССР Веры Васильевой стало ее отношение к профессии, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий подчеркнула, что театр являлся смыслом жизни Васильевой, а не способом ее существования.

Васильева служила своей профессии, театру. Это служение, а не работа, не способ существования, а смысл существование ее был театр. Этому надо учиться. Будем у нее учиться, как она жила, — отметила Драпеко.

Депутат добавила, что Васильева запомнится «удивительным оптимистом», красавицей и примером гражданина. Парламентарий подчеркнула, что спектакли и фильмы с участием Васильевой полюбились миллионам зрителей.

Васильева скончалась в возрасте 97 лет, сообщила пресс-служба Московского академического театра сатиры. Причины смерти артистки неизвестны, дата и место прощания с ней станут известны позднее.

Актриса родилась 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры она играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».