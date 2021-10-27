Исполнитель роли судьи в передаче «Суд присяжных» умер от COVID

Адвокат Валерий Степанов, исполнявший роль судьи в телепередаче канала НТВ «Суд присяжных», скончался от последствий коронавируса на 67 году жизни. Об этом написал в Instagram коллега адвоката Рубен Маркарьян.

Последние слова были вчера. «Побеждаю ковид!» Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром, — написал Маркарьян.

Пользователи социальных сетей знают Валерия Степанова по мему «Полностью оправдан», который стал популярным в 2017 году. По сюжету, судья просит подсудимого сказать последнее слово, в ответ тот произносит что-то абсурдное, но судья после этого убеждается в невиновности обвиняемого и взмахивает молотком со словами «Полностью оправдан».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после тяжёлой и продолжительной болезни скончался режиссёр Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Рогожкин снял такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и «Блокпост» (1998), участвовал в съёмках первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей».