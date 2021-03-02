Ирина Кашуба: современный хореограф должен быть универсалом

Ирина Кашуба — уникальный хореограф. Работала в проекте «Танцы со звёздами», поставила несколько спектаклей в театре им. Пушкина, МХТ им. Чехова, Театре Наций и в других, а также множество мюзиклов, которые стали мировой классикой: CHICAGO, «Призрак оперы», «Русалочка», ZORRO. Последней громкой работой Кашуба стала постановка «Шахматы» в МДМ.

Как ставятся мюзиклы? Легко ли работать в жанре, где танцовщик должен ещё и петь? Как капризничают артисты в шоу «Танцы со звёздами»? Каким должен быть современный постановщик? На эти и другие вопросы в интервью NEWS.ru ответила Ирина Кашуба.

Мюзиклы: необычная постановка

— Вы работали в разных мюзиклах: от CHICAGO до «Призрака Оперы». Теперь ставили хореографию в «Шахматах». Что особо выделяет этот спектакль на фоне всех других?

— Мюзикл «Шахматы» — для меня масштабный проект. Мы ставили его в тяжёлых условиях — в разгар пандемии, когда до конца не знали, удастся ли сыграть премьеру. Вокруг закрывались театры, мы понимали, что каждое превью, каждый предпоказ для нас мог бы стать последним. Коллеги из других театров останавливали репетиции из-за болезни артистов, а мы держались до последнего и выпустили спектакль. Это, конечно, большое счастье.

«Шахматы» — это огромное музыкальное полотно, здесь практически нет разговорных сцен. Более того, и сама музыка разных жанров. У меня как у хореографа была задача не превращать каждый отдельный номер в бродвейский продакшн, а сделать танцевально-драматическую картину. Ансамбль и хореография вплетены в музыкальную ткань постановки и помогают создавать атмосферу в спектакле.

В некоторых сценах актёры — олицетворение мира беспощадного, в котором система перемалывает личностей, где-то артисты, как винтики в механизме, как шахматные фигуры, где-то они отражают мысли главного героя. Всё это показано через пластические решения. Артисты наши — и жители Мерано, и клерки в посольстве, и продажный, порочный Бангкок. В номере «Одна ночь в Бангкоке» благодаря художественному решению Марии Даниловой весь ансамбль встал на каблуки. Номер яркий, он сделан как съёмка, как номер из телешоу.

У меня бриллиантовый ансамбль профессионалов с огромным опытом. Можно смело сказать, что проект собрал лучшие силы мира мюзикла. Все артисты — яркие индивидуальности, но при этом работают, как единое целое. Многие из них играли на сцене МДМ на протяжении 13 лет в российских постановках бродвейских мюзиклов. Универсальные синтетические артисты, работать с ними было одно удовольствие.

— Когда и как начинается работа над мюзиклом в хореографическом смысле? Это всё-таки синтезированный жанр, но главное — вокал.

— Работа над постановкой начинается задолго до появления труппы в театре. Складывается определённая картинка, которую я продумываю вместе с режиссёром и музыкальным руководителем. Но всё может кардинально поменяться, когда начинается работа с артистами в декорациях.

Ирина Кашуба Ангелина Клименко

Так всегда происходит, когда ставишь мюзикл или драматический спектакль, а не танцевальное шоу. Иногда некоторые сцены мы придумываем вместе с артистами — происходит обмен энергиями, и актёры становятся соавторами. Это мне нравится больше всего в моей работе. Когда картинка начинает складываться.

«Танцы со звёздами»: капризы артистов и уникальность телевидения

— Вы участвовали в постановке номеров «Танцев со звёздами». В чём специфика этой работы?

— Хотя это был уже 12 сезон шоу, я работала на нём впервые. Главное отличие от постановок в театре — скорость производства, она невероятная. В чём-то похоже на постановку мюзикла: тоже всё чётко, есть своя система.

Но в театре есть дедлайн премьеры, а потом идёт прокат и наступает относительно спокойное время. На телевидении нет. Каждую неделю — новое шоу. Ты не успеваешь вообще осознать и насладиться моментом. Это было, наверное, самым сложным в работе с этим проектом.

— Как ведут себя артисты во время подготовки?

— Звёзды все разные, каждому хореографу нужно не просто работать над постановкой, но и быть психологом (смеётся). Это нормально, потому что для каждого звёздного артиста участвовать в таком конкурсе — это больший стресс. У каждого есть уже своя планка, которую он не имеет право опустить, у каждого есть свой статус, и каждый должен достойно выглядеть. Для всех это выход из зоны комфорта.

Для телезрителей потом кажется, как всё красиво: свет, графика, проекции, танец, съёмка, и мало кто знает, сколько труда в это вложено. Я восхищаюсь тем, как все поддерживают друг друга. Можно сказать, что на этом проекте у нас образовалась одна большая семья.

— А у хореографов конкуренция есть?

— Нет. Спокойно один хореограф переходит из зала в зал, чтобы помочь с какими-то элементами. Это очень ценно и здорово.

Такое я видела только на Бродвее. Только там такое отношение к работам других людей, то есть когда ты эмоционально пытаешься поддержать, а не смотришь на конкурентов и продумываешь, лучше ли мой номер.

Хореограф: многопрофильный универсал

— Где тебе больше нравится работать: в театре или на телевидении?

— Невозможно сравнивать и нет смысла сравнивать, просто я считаю, что для любого хореографа полезно работать в разных областях. Это рост, универсальность и профессиональное развитие. Нужно пробовать себя везде, а дальше уже у каждого приходит понимание, где на пенсии остаться (смеётся).

— Каким должен быть хореограф?

— Он должен быть универсальным, должен уметь всё: работать на разных проектах, находить подход к любому артисту, понимать, как строится работа в кино, на телевидении и в театре. А что интереснее? Каждый решает сам для себя.