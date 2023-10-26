«Хотелось бы не хуже»: продюсер оценил перезапуск «Фабрики звезд» Продюсер Рудченко: успех новой «Фабрики звезд» зависит от формата

Фото: Машков Юрий/ТАСС

Участницы группы «Фабрика»

Новая «Фабрика звезд» должна быть не хуже той, которую полюбили зрители, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, успех проекта будет зависеть от формата, если он будет похож на старый аналог, тогда «это будет крутая» программа.

Будет ли это аналог той самой «Фабрики» на Первом, которую мы все помним, с историей создания не только новых хитов, но и любовные истории, истории из жизни, становления артистов. Или это будет про выступление артистов, да и все, создание нового контента. Хотелось бы «Фабрику» получить в полном масштабе. Если они запустят именно такой проект, чтобы можно было смотреть, как из ребят получаются артисты, тогда это будет крутая «Фабрика», — сказал Рудченко.

По словам музыкального критика, важно, кто станет наставниками молодых исполнителей, поскольку именно от них зависит, насколько ребятам будет дан действительно профессиональный старт на большой эстраде и станут ли их песни хитами.

Главное, чтобы с этого проекта не взяли только распиаренное название. Хотелось бы, чтобы сделали не хуже, — подытожил Рудченко.

Накануне директор ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила о запуске «Новой фабрики звезд». В публикации Канделаки отметила, что «музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось».

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что «Фабрика звезд» является лучшим музыкальным форматом на телевидении. По его словам, «выстрелить может все, даже незаряженное ружье, но раз в год». Бывший участник проекта Михаил Гребенщиков высказал мнение, что перезапуск «Фабрики звезд» является очередным отмывом денег. По его словам, людям, которые присоединятся к этому шоу, будет нанесена «очередная психологическая травма».