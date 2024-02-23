Ходченкова, двое детей, съемки: как сейчас живет актриса Екатерина Вилкова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Екатерина Вилкова

Актриса Екатерина Вилкова активно снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о личной жизни артистки, с кем из коллег она дружит?

Чем известна Вилкова

Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Нижнем Новгороде. Окончив мастерскую заслуженного деятеля искусств В. Ф. Богомазова в театральном училище родного города, она поступила в Школу-студию МХАТ.

В кино актриса дебютировала в 2005 году в сериале «Сатисфакция». Также она снималась в проектах «Бесы», «Стиляги», «Каменская — 5», «Елки», «О чем говорят мужчины», «Гольфстрим под айсбергом», «Убить Сталина», «Три мушкетера», «А зори здесь тихие...», «Одноклассницы», «Отель Элеон», «Последний богатырь», «Одноклассницы: Новый поворот», «Гранд», «Последний богатырь: Корень зла», «Мосгаз. Западня», «Детектор» и других.

Всего в фильмографии Вилковой более 90 работ.

Что известно о личной жизни Вилковой

В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за актера Илью Любимова. В 2012 году у пары родилась дочь Павла, в 2014 году — сын Петр.

«Илья разрешает мне буквально все. Я могу что угодно купить, куда угодно пойти или поехать. Могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать сколько мне хочется. Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за меня ответственность. У нас в семье именно он — голова. И это здорово! Мне не надо принимать важные решения, во всем могу на мужа положиться. У меня нет никаких запретов — полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и не желаю ничего такого запрещенного», — делилась артистка.

Что Вилкова говорила про Ходченкову

Екатерина Вилкова дружит со Светланой Ходченковой. Актрисы вместе снимались в комедии «Одноклассницы».

«Просто многие люди, особенно в нашей профессии, набрасывают на себя много наносного: каких-то стереотипов, ложных представлений. Всю эту спесь иногда очень хочется сбить. Поэтому если человек способен посмеяться над собой, то я в такого прямо влюбляюсь. Я иногда могу жестко пошутить над кем-то, но с таким же успехом смеюсь и над собой. Для меня важно, чтобы человек мог трезво оценивать самого себя. Такие люди — искренние, адекватные — вообще крайне редко встречаются», — говорила Вилкова про Ходченкову.

При этом артистки подчеркивали, что могли стать соперницами, а не подругами, поскольку из-за похожего типажа их часто приглашали на одни и те же роли.

Чем Вилкова занимается сейчас

Екатерина Вилкова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в проектах «Сны Алисы», «1993», «У людей так бывает», «Кошка», «Мой любимый чемпион» и «Банда «ЗИГ ЗАГ».

В скором времени также должны выйти сериалы «Наследники. Дар крови», «Амура» и «Истребители. Битва за Крым» с ее участием.

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