HBO нашёл сценариста для спин-оффа «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/34dd13f0-be02-11eb-a860-96000091f725_660.jpg Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Студия HBO нашла принцессе Нимерии «летописца» — сценарий для спинн-оффа «Игры престолов», посвящённого её истории, напишет Аманда Сигел («Хелстром», «Мгла», «Хорошая жена»), передаёт Deadline.

Судя по всему, речь идёт именно о проекте «10 000 кораблей» о принцессе Нимерии, которая отправилась после поражения в войне с Ройнаром в Дорн и вышла замуж за лорда Морса Мартелла. При этом студия отказала изданию в комментарии.

В 2022 году поклонников «Игры престолов» ждёт приятный сюрприз: на экраны выйдет первый приквел проекта под названием «Дом дракона». Ранее в Сети появились первые фото со съёмок фэнтези-сериала по романам Джорджа Мартина. Они на данный момент идут в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там расположен средневековый замок, со стен которого открывается живописный вид на Северное море.

Двумя другими проектами, связанными с «Игрой престолов», были «9 путешествий», также известные как «Морская змея», и сериал «Блошиный конец».

Сериал «Игра престолов» закончился в 2019 году. В общей сложности вышло восемь сезонов. Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.