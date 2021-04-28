Появились первые фото со съёмок приквела «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/f0b412b4-a8c6-11eb-b7c6-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Первые фото со съёмок фэнтези-сериала «Дом Дракона» — приквела саги «Игра престолов» по романам Джорджа Мартина — появились в Сети, передаёт портал Daily Mail со ссылкой на телеканал HBO.

На сделанных журналистами снимках видны актёр Мэтт Смит в образе принца Деймона Таргариена, а также артистка Эмма Д’Арси в роли его супруги Рейниры. Обе звезды прогуливаются по песчаному побережью и о чём разговаривают. На них светлые парики и костюмы, стилизованные под Средневековье. На Смите — длинное пальто чёрного цвета и высокие сапоги, а на Д’Арси — платье бордового оттенка.

В издании добавили, что съёмки сейчас идут в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Там расположен средневековый замок, со стен которого открывается живописный вид на Северное море. В Daily Mail отметили, что здание похоже на дворец в Дубровнике (Хорватия), где снимались сцены с Серсеей (Лина Хиди) в «Игре престолов».

По предварительной информации, в «Доме Дракона» также сыграют Пэдди Консидайн (король Визерис), Оливия Кук (его вторая жена — королева Алисента Хайтауэр). Премьера сериала, основанного на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», намечена на 2022 год. Действие развернётся за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

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