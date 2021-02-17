Грымов, Милявская и актёры театра «Модерн» своими силами расчистили сугробы

https://static.news.ru/photo/907768bc-7138-11eb-bb43-96000091f725_660.jpg Фото: Театр "Модерн"

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов и его актёры своими силами расчищают огромные сугробы возле учреждения культуры. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что из-за сугробов, которые не убирают коммунальщики, зрители не смогут пройти к театру. Труппа сама взялась за решение проблемы. К ним присоединилась певица Лолита Милявская, занятая в спектакле «Женитьба».

Уважаемая управа Басманного района! Мы несколько дней пишем вам письма, а реакции ноль! Вы не убираете снег! Мы вынуждены расчищать дорогу своими силами. У нас скоро премьера, и зрители не смогут подойти к театру, — пишут в пресс-службе театра.

При этом Грымов предложил коммунальщикам поменяться с актёрами местами.

Давайте в следующий раз вы будете играть на сцене, а мы будем убирать снег, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, певица Валерия примерила на себя образ девушки с лопатой. После накрывшего Москву снегопада она вышла на улицу, чтобы попозировать на фоне сугроба и «индивидуальных средств расчистки». Подписчики сомневаются, что она занималась расчисткой снега.