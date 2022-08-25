Галкина, Урганта, Киркорова на Первом заменили звезды Донбасса. Кто они? Певцы и поэты ДНР, сочиняющие произведения о событиях на Украине, стали героями нового шоу «Свои». Оно выходит на Первом канале в субботний прайм-тайм

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иван Ургант и Филипп Киркоров

Первый канал открыл телесезон премьерой шоу «Свои». Его гостями стали певцы и поэты, исполняющие произведения об обстрелах Донбасса. Подробности о новой программе и ее героях, пришедших на смену Максиму Галкину, Ивану Урганту, Филиппу Киркорову и другим звездам, к которым изменилось отношение общества после начала военной спецоперации России на территории Украины, — в материале NEWS.ru.

О чем новое шоу Первого канала «Свои»

Премьера шоу «Свои» состоялась 20 августа в субботний прайм-тайм. Если раньше ведущими подобной музыкально-поэтической программы имели все шансы стать лица Первого канала Максим Галкин или Иван Ургант, а в числе исполнителей вполне мог оказаться Филипп Киркоров, то теперь на сцене появились другие герои. Всё внимание зрителей приковано к певцам и поэтам Донбасса, которые сочиняют песни и стихи о конфликте на Украине. В качестве ведущего также выступило новое лицо — актер Влад Маленко, активно поддерживающий проведение СВО.

Глобальные изменения в мире влияют на национальную культуру. Уходит наносное, остается настоящее. Время изменений сейчас царит не только в глобальной политике. Происходящее в эти дни в мире открыло новые имена и в творческих сферах. На наших глазах происходит патриотический ренессанс в поэзии, музыке, песне. Кто они, герои нового времени? Они свои, — говорится в описании программы на сайте Первого канала.

Фото: Кадр из видео Ведущий Первого канала актер Влад Маленко

В начале первого выпуска Влад Маленко объяснил, в чем заключается предназначение нового шоу. По его словам, «тем, кто сейчас сражается на фронтах, важно знать, что за их спинами — свои, которые их не бросают. Которые их любят, ждут, слагают песни и пишут о них стихи».

Формат программы предполагает знакомство зрителей с известными на территории ДНР и ЛНР литераторами и музыкантами, их выступления и демонстрацию кадров проведения спецоперации. Также в передаче участвует приглашенная звезда: в дебютном выпуске «Своих» это был Олег Газманов, заявивший со сцены, что он «был, есть и всегда будет за Донбасс». Певец представил телепремьеру песни «Артефакты», музыку и слова которой сочинил он сам.

Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам, — звучит рефреном в новой песне Олега Газманова.

Кто такие Аким Апачев и Анна Долгарева

Не все герои «Своих» родились в находящемся в центре конфликта регионе или были в зоне проведения СВО, но каждый из них, пояснил ведущий, «отозвался душой» на происходящие события.

Например, российский композитор, певец Влад Забелин, исполнивший на Первом канале песню «Напиши, что я взял Мариуполь», рассказал, что решил сочинить к ней музыку после того, как услышал стихи поэта Дмитрия Мельникова.

Песня родилась случайно. Я услышал стихи Димы Мельникова, и как-то запало в душу. Подумал, что надо попробовать написать песню. Связался с ним, попросил разрешения написать песню. Он сказал, что из 10–12 вариантов это лучшее, назвал ее «бомбой», — вспомнил Влад Забелин.

Самыми известными в ДНР участниками шоу «Свои» стали исполнительница неофициального гимна ДНР и ЛНР «Донбасс за нами» певица Наталья Качура и военные корреспонденты — поэт Анна Долгарева и музыкант Аким Апачев, имена которых российской публике пока мало что говорят.

Анна Долгарева родилась в Харькове. Она призналась, что решила делать репортажи о событиях в ДНР после личной трагедии. Тогда же стала писать стихи и ездить с выступлениями на передовую, чтобы поддержать дух бойцов.

В 2015 году я очень любила человека, который командовал артиллерийской батареей в Луганске. Его звали Алексей Журавлев, позывной Паганель. Я ужасно его любила и всё ждала, когда же ему дадут отпуск и мы встретимся. Думала, что мне придется переехать в Луганск. Так и получилось, но я приехала в Луганск на похороны. И вот с 2015 года я военный корреспондент, — рассказала Анна Долгарева.

Фото: Социальные сети Анны Долгаревой Анна Долгарева

Поэта, рэпера Акима Апачева Влад Маленко назвал «совершенным личным открытием». По словам ведущего «Своих», он остался впечатлен песней музыканта «Пливе кача». В исполнении Апачева и певицы Дарьи Фрей эта композиция быстро обрела в ДНР большую популярность.

Песни рождаются из событий. Я с 24 февраля нахожусь на передовых позициях, наша съемочная группа была одной из первых, кто зашел на завод «Азовсталь». Эта боль пропитывает меня, я сам из города Мариуполя, восемь лет возвращался домой. И «Пливе кача» — как раз история об этом, — сказал Аким Апачев.

В эфире Первого канала военкор-рэпер Апачев исполнил сразу несколько своих песен, в том числе новую композицию «Естественный отбор». Певец презентовал ее словами о том, что «лев англосаксов снова пришел диктовать условия русскому медведю, но русский медведь дает достойный отпор».

Новое шоу «Свои» станет еженедельным и будет выходить в эфир Первого канала по субботам в 21:35.