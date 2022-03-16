Галкина, Ахеджакову, Гребенщикова могут лишить госнаград за критику ВС РФ

Комиссия по госнаградам при президенте России рассмотрит предложение депутата Госдумы от «Единой России» Екатерины Стенякиной лишить знаков отличия некоторых деятелей культуры, высказавшихся против проведения спецоперации РФ на Украине, и в будущем присуждать почётные звания артистам с учётом их гражданской позиции. NEWS.ru узнал, кто из звёзд уже согласился вернуть ордена и почему в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) данную инициативу сочли противоречащей закону.

«Народный артист не может быть непатриотичным»

В беседе с NEWS.ru Екатерина Стенякина объяснила мотивы обращения в комиссию по госнаградам. По мнению парламентария, в сложный для России период деятели культуры, публично осудившие действия российской армии на Украине, повели себя недостойно. Депутат, в частности, упомянула высказывания юмориста и телеведущего Максима Галкина, лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова и певицы Веры Брежневой.

У любой публичной личности есть огромная аудитория поклонников и последователей, для которых любое слово или поступок их кумира является фактически догмой. А уж когда публичное лицо удостоено госнаграды или почётного звания, это предполагает дополнительную ответственность. Недопустимы ни необдуманные поступки, ни высказывания, — объяснила Екатерина Стенякина.

По словам депутата, её предложение о лишении госнаград звёзд, высказавшихся против спецоперации на Украине, поддержало множество жителей разных регионов России. Она заявила, что поклонники разочарованы поведением «обласканных вниманием государства артистов, которых ранее считали чуть ли не членами своих семей».

Максим Галкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Однако в Положении о госнаградах прописано, что лишение почётного звания или госнаграды возможно только в случае, если гражданин совершил тяжкое либо особо тяжкое уголовное преступление. В официальном письме, направленном главе комиссии по госнаградам при президенте России Дмитрию Миронову, Екатерина Стенякина предложила дополнить этот пункт ещё одним основанием: словами или действиями, которые можно трактовать как оскорбительные по отношению к своей стране. А в будущем — учитывать гражданскую позицию кандидата при принятии решения о его награждении.

Если мы в Конституции России закрепляем патриотизм как один из главных принципов идеологии нашей страны, деятель культуры, имеющий народное звание, не может быть непатриотичным, — подчеркнула депутат.

Таким образом, лишиться госнаград после слов про Украину рискуют не только упомянутые парламентарием Максим Галкин (орден Дружбы, орден Почёта Кузбасса) и Борис Гребенщиков (орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени), но и не скрывающие критического отношения к спецоперации Лия Ахеджакова (звание народной артистки России, орден Почёта, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени), Олег Басилашвили (народный артист СССР, орден Дружбы, орден Почёта, орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени) и многие другие.

«Готов отказаться от госнаград, но не от своей гражданской позиции»

Олег Басилашвили признался NEWS.ru, что не хочет комментировать инициативу Екатерины Стенякиной. Основатель и бессменный лидер группы ДДТ Юрий Шевчук (звание народного артиста Республики Башкорстостан, медаль МЧС России «Участнику чрезвычайных гуманитарных операций», знак отличия МВД «Серебряный крест», наградной знак «Участник боевых действий в Чечне») заявил нам, что «готов вернуть все свои госнаграды хоть сейчас, но не готов отказаться от своей гражданской позиции».

Юрий Шевчук Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант напомнил, как в 1969 году основатель The Beatles Джон Леннон вместе с пояснительным письмом отправил в Букингемский дворец королеве Великобритании Елизавете II вручённый ему ранее орден Британской империи в знак протеста против стратегии Англии в конфликте во Вьетнаме. По мнению Юрия Шевчука, «бросить награды» должны и российские артисты, высказывающиеся против спецоперации на Украине.

Музыкант ответил на упрёк Стенякиной в отсутствии патриотизма, пообещав, что никогда не уедет из России, даже если его «станут отсюда выпинывать». Шевчук признался в любви к Родине и объяснил, что имеет в виду под этим понятием.

Юрий Шевчук сказал, что легко расстанется с госнаградами и не станет о них жалеть.

«Для меня Родина — это не наше правительство. Родина моя — это хорошие простые люди, деревья. Я могу сутками целовать берёзки, как Серёга Есенин, и писать надрывные стихи. Родина — это бабушка в магазине, которой не хватает мелочи расплатиться за колбасу. У меня есть песня «В магазине», послушайте. Как раз там — про Родину, какой я её понимаю», — рассказал Юрий Шевчук.

Журналист, член СПЧ Николай Сванидзе сообщил NEWS.ru, что считает предложение Екатерины Стенякиной противоречащим закону.

Артист получает награды за свою творческую деятельность. И даже если он высказывает «непопулярную», с точки зрения депутата, гражданскую позицию, но не нарушает при этом законов, то лишать госнаград не за что. Нет никаких законных оснований. Впрочем, опыт показывает, что иногда даже кажущиеся бредовыми инициативы вдруг начинают «работать», — заключил Николай Сванидзе.

У комиссии по госнаградам есть месяц на рассмотрение обращения Екатерины Стенякиной. Автор инициативы отметила, что «такие решения, безусловно, не должны приниматься спонтанно». При этом депутат добавила, что «именно сейчас настало время понять, какой человек достоин носить высокое звание заслуженного и народного артиста, а кто такого права не имеет».