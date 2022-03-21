Фонд «Подари жизнь» сделал заявление в связи с отъездом Чулпан Хаматовой

Фонд «Подари жизнь» продолжит работу в России, а его основательница актриса Чулпан Хаматова, скорее всего, продолжит помогать больным детям как волонтёр «в удалённом формате», говорится в заявлении директора организации Екатерины Шерговой. Текст документа, где Шергова прокомментировала дальнейшую деятельность фонда после отъезда Чулпан Хаматовой из страны, есть в распоряжении NEWS.ru.

Наш фонд продолжает работу — мы делаем всё возможное и зависящее от нас, чтобы дети, которые находятся на нашем попечении и которым нужна помощь благотворителей, получили её в полном объёме, — заявила Шергова.

Директор фонда «Подари жизнь» отметила, что отъезд из России был личным решением Чулпан Хаматовой, но это не означает, что фонд прекращает работу. По словам Шерговой, у организации сильная, профессиональная команда, которая обеспечивает работу всех проектов.

Наша работа никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Чулпан всегда помогала и, я надеюсь, будет и дальше помогать фонду как волонтёр, просто пока в удалённом формате, — сообщила глава благотворительного фонда.

Екатерина Шергова выразила надежду, что благотворители, принимая решение о помощи, «будут ориентироваться на нужды детей, принципы или результаты работы фонда».

Ранее советский и российский режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн («Ёжик в тумане») заявил NEWS.ru, что с отъездом народной артистки РФ Чулпан Хаматовой страна потеряла очень талантливую актрису. Он назвал себя другом уехавшей в Латвию звезды и выразил сожаление из-за того, что в ближайшее время не сможет увидеться с ней. Решение Чулпан Хаматовой покинуть Россию 80-летний Норштейн охарактеризовал как «очень горькую, больную историю».

По словам заслуженного артиста России, актёра «Современника» Сергея Юшкевича, из-за отъезда Хаматовой в российских театрах, где шли спектакли с её участием, «всё посыпалось». Юшкевич предположил, что «у Чулпан поменялись приоритеты и для актрисы гражданская позиция стала важнее профессионального долга».

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru оценил решение Чулпан Хаматовой переехать из России в Латвию. По его словам, она и другие звёзды могли критиковать спецоперацию России на Украине за деньги. Сейчас на них будет клеймо предателя, хотя они явно этого не ожидали, считает глава организации.

20 марта актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова подтвердила, что в настоящее время живёт в своём доме в латвийской деревне. Решение о том, что пока не вернётся в Россию, она приняла после зарубежного отпуска. Актриса призналась, что имеющихся денег ей хватит на три-четыре месяца.