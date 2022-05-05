Джоли поделилась впечатлениями от поездки на Украину

Анджелина Джоли / Фото Bonnie Cash - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли поделилась в своём Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ) впечатлениями от поездки во Львов. Она рассказала об общении с детьми, получившими ранения в результате взрывов.

У многих детей, пострадавших во время взрыва на вокзале Краматорска, недавно были удалены осколки шрапнели — сложный и болезненный процесс. Фрагменты, расположенные вблизи жизненно важных органов, были слишком опасны для удаления и остались внутри тел некоторых детей, — написала Джоли.

Актрисе также показали «необычный камень», с которым играла маленькая девочка. По словам Джоли, это был осколок бомбы, отличавшийся «блеском и необычностью» для ребёнка.

Ранее стало известно, что Джоли посетила Львов. Актриса встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу. В России действия посла ООН подверглись критике. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поездку Джоли во Львов попыткой отвлечь внимание от «Азовстали».