Джигурда ответил на письмо врачей: готов пойти с Проценко в «красную зону»

Актёр и шоумен Никита Джигурда заявил в беседе с NEWS.ru, что готов посетить «красную зону» и морг больницы в Коммунарке, которую возглавляет Денис Проценко, либо поехать в любой другой ковидный госпиталь «на усмотрение приглашающей стороны». Таким образом артист отреагировал на публикацию нашумевшего письма 11 главврачей, обращённого к известным противникам вакцинации.

Никита Джигурда выразил удивление в связи с тем, что его имени не оказалось в числе тех, кому врачи предложили посетить «красную зону», чтобы увидеть работу медиков, спасающих больных коронавирусом. По словам актёра, в течение двух последних лет он просит своих знакомых, которые работают на федеральных телеканалах, «свести» его с главврачом больнице в Коммунарке Денисом Проценко с тем, чтобы тот пропустил его в «красную зону». Но пока безрезультатно.

Да, я с огромной готовностью пойду с Денисом Проценко в «красную зону» и морг больницы в Коммунарке, либо поеду в любой другой ковидный госпиталь на усмотрение приглашающей стороны. Никита Джигурда актёр актёр

Актёр подчеркнул, что не относит себя к так называемым «антиваксерам» и не считает таковыми большинство адресатов открытого письма 11 главврачей. Он отметил, что не отрицает прививки, а выступает против идеи обязательной вакцинации от коронавируса.

Я не являюсь «антиваксером». Как, кстати, и большинство из тех, кому обращено данное письмо, а мы ведь общаемся друг с другом. Я являюсь противником именно насильственной вакцинации. Ведущие специалисты — академики, профессора в России — именуют вакцину «экспериментальной». Следовательно, желающие участвовать в данном эксперименте имеют право вакцинироваться, а у нежелающих есть своё право не прививаться, — объяснил артист.

Никита Джигурда считает, что своим посещением «красной зоны» ковидария он окажет поддержку заражённым коронавирусом пациентам. По мнению актёра, он сможет «своей энергией и силой помочь больным, объяснить им, что не надо бояться, потому что как раз страх разрушает иммунную систему». Актёр признался, что морально готов даже к самым тяжёлым картинам, которые может увидеть в «красной зоне».

Я неоднократно ездил и продолжаю ездить в больницы и госпитали самого разного профиля, начиная с тех, где лечились потерявшие здоровье в Афганистане и Чечне солдаты-срочники, и заканчивая онкологическими больницами. Видел людей без рук и ног и буквально воющих от боли, в прямом смысле. Зрелище не для слабонервных. Так что я не боюсь больниц, — рассказал артист.

Джигурда выразил уверенность, что «даже не заболеет» в «красной зоне». А если заболеет, то сможет, с его слов, показать всем, «как легко выздороветь без антибиотиков, ИВЛ и кислородных подушек». Справиться с коронавирусом, считает шоумен, ему позволят «силы природы и Богом данный иммунитет», который он ежедневно укрепляет, обливаясь холодной водой.

11 авторов вышеупомянутого письма Никита Джигурда назвал «администраторами от медицины» и предложил им публично огласить нековидную статистику: число людей в России и мире, которые умирают от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. По его мнению, больные раком страдают не меньше тех, кто лечится от COVID-19.

После «красной зоны Коммунарки» поедем по онкоклиникам, где люди умирают в страшных муках. Потому что неразбериха творится с обезболивающими лекарствами — и в детских, и во взрослых больницах. А когда людей пенсионного возраста не пускают в транспорт или в магазины купить продукты без QR-кода — какая же это забота о народе? Это не забота, — резюмировал Никита Джигурда.

Ранее известные люди, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актриса Мария Шукшина, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев и другие, ответили на обращение к ним главврачей 11 российских больниц. В своём открытом письме медики предложили противникам вакцинации своими глазами увидеть морги и «красные зоны» ковидных госпиталей, чтобы переменить мнение.