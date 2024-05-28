Долги, осуждение СВО, отъезд из России: как живет Кирилл Серебренников

Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС заблокировала счета фонда уехавшего из России режиссера Кирилла Серебренникова за долги. Сколько задолжал постановщик, что он говорил об СВО?

Что известно о долге Серебренникова

По данным Mash, размер долга режиссера составляет порядка 500 тысяч рублей. Согласно сведениям канала, если кинодеятель не уладит вопросы с налоговой службой, в отношении него могут быть возбуждены два уголовных дела.

По информации журналистов, речь идет о Фонде поддержки современного театра, который Серебренников открыл в 2013 году, а в 2020 году создателя организации обвинили в хищении 129 млн рублей, однако кинорежиссер понес только условное наказание. Как сообщает Mash, деятель культуры уехал из России после начала СВО и вместе с этим вышел из состава учредителей.

Согласно информации канала, за прошедшие несколько лет фонд накопил долгов на сумму в 510 тысяч рублей, однако в списке учредителей этой организации в настоящий момент не значится ни одна фамилия. Канал допускает, что если ФНС заподозрит Серебренникова в уклонении от налогов, то ему может грозить уголовное дело по соответствующей статье, а также еще одно — за незаконное создание юридического лица.

Что за фильм режиссер снял о Лимонове

Кирилл Серебренников стал единственным режиссером российского происхождения, принявшим участие в основном конкурсе Каннского фестиваля. Он представил ленту «Лимонов, баллада об Эдичке». В графе «Производство» указаны такие страны, как Италия, Франция, Испания, однако актеры говорят на английском языке. Такой выбор был сделан неслучайно, поскольку Серебренников поставил перед собой цель, чтобы как можно больше людей смогли понять ленту.

«Английский язык позволяет по-другому взглянуть на Эдди. Это своего рода дистанция. Чтение книги Каррера, вероятно, поможет нерусским лучше понять Россию и то, что там происходит», — утверждает режиссер.

Фильм снят по книге французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов». Образ русского писателя и поэта Эдуарда Лимонова воплотил британский актер, звезда фильма «Парфюмер: История одного убийцы» Бен Уишоу. Жену публициста, поэтессу Елену Щапову, сыграла Виктория Мирошниченко, дебютировавшая в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

Над сценарием работали оскароносный Павел Павликовский и Бен Хопкинс. По словам самого Серебренникова, лента представляет собой «безумную поэтическую биографию», которую отличает нелинейное повествование, метафоры и другие «поэтические инструменты», «наиболее точно» передающие дух Лимонова.

В фильме Серебренникова Лимонов представлен как человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Что Серебренников говорил об СВО

В конце марта 2022-го Хамовнический районный суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», а уже через несколько дней режиссер и основатель «Гоголь-центра» перебрался во Францию.

Спектаклем «Черный монах» он открыл Авиньонский театральный фестиваль. Представленный им в Каннах фильм «Жена Чайковского» вызвал смешанные оценки кинокритиков и зрителей. Сейчас режиссер готовится к работе над новой картиной — «Исчезновение» о Йозефе Менгеле.

В мае того же года Серебренников осудил проведение специальной военной операции на Украине.

В июле 2022-го закрыли главный российский проект Серебренникова — «Гоголь-центр». Там теперь опять Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя. Худруком назначили Антона Яковлева.

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