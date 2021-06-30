Цискаридзе оценил идею Вина Дизеля поставить мюзикл «Форсаж»

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе в беседе с NEWS.ru оценил планы американского актёра Вина Дизеля создать мюзикл по мотивам культовой кинофраншизы «Форсаж». По его мнению, если постановка получится «красивой», то можно и попробовать.

Ну и хорошо, Господи, прекрасно. Если это красиво будет и музыкально, почему нет, — подчеркнул артист.

На вопрос, поставил бы он нечто подобное или нет, Цискаридзе ответил, что «настолько занимается другим в своей жизни, что ему не до этого».

Дизель пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой. У серии запланированы ещё две части, 10-я и 11-я. Съёмки начнутся в январе 2022-го. Артист признался, что всю жизнь мечтал о роли в мюзикле. До этого продюсер намекнул, что может получить роль в сиквеле фантастического фильма «Аватар». По его словам, он «любит Джеймса Кэмерона» — режиссёра первой части ленты.

Ранее сообщалось, что британская актриса Хелен Миррен раскрыла главное достоинство американского артиста Вина Дизеля. Знаменитость призналась, что готова целоваться с коллегой по серии «Форсаж» при одном условии — «он должен с ней говорить до и после». Звезда подчеркнула, что между их персонажами ощущалось напряжение в одном из эпизодов.