https://static.news.ru/photo/301459b6-6da7-11ea-8d31-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Британский телеканал Channel 4 планирует показать многосерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине. Первый эпизод выйдет 23 марта и расскажет о том, как политик начинал карьеру в КГБ.

В проекте, получившем название «Путин: История русского шпиона», покажут интервью с дочерью первого президента России Бориса Ельцина, Татьяной Юмашевой, и Мариной Литвиненко, женой бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, которого отравили в Великобритании в 2006 году, сообщает iNews.

В проекте также приняли участие российские и западные политологи. Сериал будет состоять из трёх эпизодов.

Как писал NEWS.ru, компании Би-би-си и HBO планируют совместно спродюсировать полнометражный документальный фильм об угонщике самолёта Ди Би Купере, которого ФБР так и не смогло найти за 50 лет.