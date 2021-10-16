Актёр Владимир Машков сыграет в фильме «Вызов», который снимался в космосе, главного конструктора. Об этом сообщил космонавт Олег Артемьев во время трансляции на «Роскосмос ТВ».

Будет главного конструктора играть в фильме, — сказал он.

17 октября в 07:35 по московскому времени корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился в плановой точке, находящейся в 148 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан). Их встречали военнослужащие Центрального военного округа и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Накануне возвращения киноэкипажа военные направили в предполагаемый район приземления поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы».

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снял на орбите кадры для фильма «Вызов», рассказывающего о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.