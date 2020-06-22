Актрису из «Белого солнца пустыни» похоронили в Москве

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Актрису Галину Дашевскую, известную по ролям в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Июльский дождь», 22 июня похоронили в Москве на Калитниковском кладбище. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета, в котором играла артистка.

Прощание с Дашевской состоялось в 11:00 в саду «Эрмитаж» в центре столицы. После этой церемонии артистка была похоронена.

Прощание с Галиной Самуиловной прошло перед её родным театром, в фойе которого работает посвящённая ей фотовыставка. На экспозиции представлены спектакли с участием актрисы, — приводит РИА Новости сообщение представителей театра.

Трагедия случилась в районе станции Жаворонки Белорусского направления МЖД. Поезд насмерть сбил актрису, когда она пыталась перейти железную дорогу на красный свет. Дашевской было 79 лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, коллеги заслуженной артистки России, погибшей при попытке перейти железную дорогу, потрясены печальным известием о её смерти.