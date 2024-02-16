Дочь Евстигнеева отдала мошенникам более 1,6 млн рублей Mash: актриса театра «Современник» Селянская отдала мошенникам 1,6 млн рублей

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Мария Селянская

Актриса московского театра «Современник», дочь народного артиста СССР Евгения Евстигнеева Мария Селянская стала жертвой телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, артистка перевела аферистам более 1,6 млн рублей.

Злоумышленники позвонили Селянской и представились сотрудниками банка. Они убедили ее, что существует угроза накоплениям, поэтому деньги необходимо перевести на «безопасный» счет. В результате актриса отдала мошенникам 520 тысяч личных сбережений и еще 1,1 млн кредитных денег. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Ранее на уловку мошенников попалась оперная певица и актриса Любовь Казарновская. Знаменитость лишилась почти миллиона рублей. Аферисты связались с ней от имени коллеги и заявили, что ее данными хотят завладеть преступники. В итоге певица сняла деньги и перевела их на «безопасный» счет. Казарновская написала заявление в полицию.

До этого жертвой мошенников стал народный артист России Дмитрий Певцов. Актер перевел аферистам, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, более 1 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.