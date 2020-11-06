«А юмор — это жизнь»: лучшие цитаты Михаила Жванецкого

«Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться». Эта фраза была девизом Михаила Жванецкого. Сатирик умер 6 ноября на 87-м году жизни.
NEWS.ru собрал лучшие цитаты ушедшего классика.
Раньше я боялся, что меня могут забыть. Теперь я боюсь, что меня могут запомнить.
А юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. Это влюблённость в собеседника и готовность рассмеяться до слёз.
Высшая степень смущения — это два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Биография мужчины — это женщины. Биография женщины — это дети.
Если государству что-нибудь от вас надо, оно называет себя Родиной.
Чем вы гладите нежное женское бельё? Рукой.
Чистая совесть — признак плохой памяти.
Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства.
Совсем недавно каждый удар сердца приближал к жизни, а сейчас он удаляет от неё.