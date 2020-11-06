«А юмор — это жизнь»: лучшие цитаты Михаила Жванецкого

https://static.news.ru/photo/0a94f610-202f-11eb-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

«Улыбаться. Через силу. Фальшиво. Но обязательно улыбаться». Эта фраза была девизом Михаила Жванецкого. Сатирик умер 6 ноября на 87-м году жизни.

NEWS.ru собрал лучшие цитаты ушедшего классика.

Раньше я боялся, что меня могут забыть. Теперь я боюсь, что меня могут запомнить.

А юмор — это жизнь. Это состояние. Это не шутки. Это искры в глазах. Это влюблённость в собеседника и готовность рассмеяться до слёз.

Высшая степень смущения — это два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Биография мужчины — это женщины. Биография женщины — это дети.

Если государству что-нибудь от вас надо, оно называет себя Родиной.

Чем вы гладите нежное женское бельё? Рукой.

Чистая совесть — признак плохой памяти.

Ничто так не сплачивает народ, как похороны руководства.

Совсем недавно каждый удар сердца приближал к жизни, а сейчас он удаляет от неё.