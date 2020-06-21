Жителю Тверской области грозит до 10 лет за 100 граммов наркотика

https://static.news.ru/photo/b67ebb28-b3b0-11ea-bb1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции в Тверской области задержали 29-летнего жителя города Нелидово, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Во время досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый свёрток с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам экспертизы, вещество оказалось синтетическим наркотическим средством. Его масса составила 100 граммов.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Задержанный признал свою вину и пояснил, что наркотики им приобретены для личного пользования. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, поскольку количество обнаруженного у него вещества относится к крупному размеру, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ростове-на-Дону задержали полицейского, который, предположительно, торговал наркотиками на рабочем месте. Мужчина работал участковым уполномоченным. В полиции он прослужил около 10 лет.