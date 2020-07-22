Захватчика из Луцка отправят на психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/a321c35e-cbfc-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Максима Кривоша, задержанного за захват автобуса с заложниками в Луцке, отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По словам чиновника, Кривоша скоро отправят на судебные процедуры. Далее для террориста выберут меру пресечения. Это без альтернативы будет содержание под стражей, захватчик понесёт ответственность за свои действия. Однако, заметил Геращенко, никто из правоохранителей и пассажиров автобуса не пострадал. Поэтому может быть, что преступник сядет не на пожизненное, а просто на очень долгий срок.

Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена, — заявил замминистра внутренних дел в эфире телеканала NewsOne.

23 июля суд изберёт Кривошу меру пресечения.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами.

Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Как ранее передавал NEWS.ru, Зеленский всё сделал правильно, выполнив требования террориста Максима Плохого, захватившего автобус с людьми в Луцке. С таким заявлением выступил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.