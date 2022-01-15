В Кисловодске соседи рассказали о сожителе няни, зарезавшем её подопечного
Соседи подозреваемого в убийстве полуторагодовалого мальчика дали ему неоднородную характеристику
Софья Купервасер
Софья Купервасер
20:31, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Соседи 54-летнего мужчины, проживавшего в общежитии с няней полуторагодовалого мальчика и предположительно зарезавшего того после конфликта, дали ему неоднородную характеристику, сообщает РЕН-ТВ. По словам одной семьи, мужчина хорошо обращался с ребёнком и занимался его развитием, в то время как другие жители подчеркнули, что пара непрерывно ссорилась и иногда злоупотребляла алкоголем. При этом женщину охарактеризовали как заботливую няню, никогда не появлявшейся пьяной при необходимости взять малыша.
Они постоянно орали, ругались. Раньше выпивали частенько, но в последнее время редко. Она всё время трезвая была, когда мальчика приводили. Она с ребёнком весь день сидела. Кормила, укладывала спать — всё как положено. Её сожитель тоже к нему хорошо относился, — рассказал один из соседей.
Эти слова подтверждает другая соседка, добавившая, что часто видела подозреваемого по имени Вячеслав, проводящего время с мальчиком на улице.
Он гулял постоянно с ним. После работы приходил и постоянно с ним занимался.
Помимо этого, раскрылись новые подробности трагедии смерти малыша в комнате няни. По непроверенной информации, накануне случившегося Вячеслав ушел домой и пропал, а когда его нашли и вернули домой, он был в неадекватном состоянии. Его сожительница отказалась с ним ночевать и ушла к соседям. Утром родители привели к няне мальчика, которого часто оставляли у неё, ребёнка принял мужчина.
Позже тело малыша с девятью ножевыми ранениями обнаружили в подъезде. Через некоторое время Вячеслава задержали на другом конце города в квартире матери. Он заявил полицейским, что он «царь и бог и должен был это сделать». При этом следствие обнаружило, что няня скрывала своё настоящее имя, так как ранее была судима за кражу.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».