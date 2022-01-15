В Кисловодске обнаружили тело ребёнка с ножевыми ранениями

Утром 15 января на лестничной клетке в подъезде общежития в Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого мальчика с ножевыми ранениями, сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — 54-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

По данным следствия, утром семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанёс мальчику ножевые ранения, — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления СК РФ Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты аппарата. Он поручил передать уголовное дело в 1-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

По сообщению Telegram-канала «112», в убийстве ребёнка подозревается Вячеслав Сербин. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он нанёс мальчику девять ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что 4 января 44-летний Денис Г. и его сожитель, 24-летний Вадим Б., похитили в Костроме девочку, изнасиловали её и убили. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву и тогда решили похитить девочку.

Мужчины признались в совершении преступления. Следователи предъявили им обвинение в убийстве, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка.