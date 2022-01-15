В Кисловодске обнаружили тело ребёнка с ножевыми ранениями
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:18, 15 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Утром 15 января на лестничной клетке в подъезде общежития в Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого мальчика с ножевыми ранениями, сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю. Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления — 54-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».
По данным следствия, утром семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанёс мальчику ножевые ранения, — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления СК РФ Игорь Иванов, а также следователи и криминалисты аппарата. Он поручил передать уголовное дело в 1-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
По сообщению Telegram-канала «112», в убийстве ребёнка подозревается Вячеслав Сербин. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он нанёс мальчику девять ножевых ранений.
Ранее сообщалось, что 4 января 44-летний Денис Г. и его сожитель, 24-летний Вадим Б., похитили в Костроме девочку, изнасиловали её и убили. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву и тогда решили похитить девочку.
Мужчины признались в совершении преступления. Следователи предъявили им обвинение в убийстве, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка.