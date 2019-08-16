https://static.news.ru/photo/970be1d0-c077-11e9-b00f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com

Проводившие вскрытие судмедэксперты подтвердили версию смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна в результате суицида.

Слухи о вероятном убийстве магната, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, появились из-за того, что всю ночь в его камеру никто не заходил, несмотря на перевод под круглосуточное наблюдение, пишет NYT .

Как писал News.ru ранее, одна из предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна Дженнифер Араоз заявила, что партнёр миллиардера Гислен Максвелл и женщины из его прислуги состояли в сговоре. Она подала в суд, обвинив их в пособничестве сексуальному насилию и изнасиловании.