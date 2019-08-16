Проводившие вскрытие судмедэксперты подтвердили версию смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна в результате суицида.
Слухи о вероятном убийстве магната, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, появились из-за того, что всю ночь в его камеру никто не заходил, несмотря на перевод под круглосуточное наблюдение, пишет
Как писал News.ru ранее, одна из предполагаемых жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна Дженнифер Араоз заявила, что партнёр миллиардера Гислен Максвелл и женщины из его прислуги состояли в сговоре. Она подала в суд, обвинив их в пособничестве сексуальному насилию и изнасиловании.