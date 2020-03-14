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Следователи СКР по Иркутской области нашли мужчину, который сознался в убийстве четырёхлетней девочки, которое было совершено 16 лет назад. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе допроса 41-летний житель Слюдянского района рассказал, что в 2004 году распивал алкоголь вместе со своими знакомыми в посёлке Утулик. В какой-то момент он сел за руль автомобиля и предложил компании поехать на местную базу отдыха.

Девочку обвиняемый и его знакомые встретили по дороге. Выяснив, что она потерялась, компания взяла её с собой. В лесу около базы отдыха все, кроме обвиняемого продолжили распивать алкоголь. Тот увёл ребёнка от остальных, убил, спрятал тело и скрылся с места преступления.

Причастность мужчины к убийству подтверждается показаниями свидетелей и рядом других доказательств. В настоящее время он находится под арестом, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Австрия экстрадировала в Россию Гарри Григорянца, обвиняемого в убийстве, которое было совершено в 1998 году. По версии следствия, он убил своего знакомого из неприязненных отношений, после чего скрылся.