Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек

Две повзрослевшие жертвы австралийского педофила Дэвида Така рассказали, как растлитель годами насиловал детей и выходил сухим из воды. Девушки Элджей и Хейли впервые отказались от права на анонимность для жертв половых преступлений и поделились подробностями пережитого в детстве. NEWS.ru рассказывает, чем поделились жертвы серийного растлителя.

«Я тебя люблю, ты здесь в безопасности»

Хейли и Элджей было всего пять и семь лет соответственно, когда они впервые посетили семейный детский сад Bluemoor, расположенный в живописном заливе Бейтманс в Новом Южном Уэльсе.

Центр также предлагал услуги ночного пребывания детям в возрасте от двух до 14 лет. Им руководил Дэвид Так — человек, который внешне казался харизматичным и жизнерадостным.

Примечательно, что, когда Так открыл свой детский центр, ему уже были предъявлены обвинения по 10 пунктам в сексуальном насилии над 11-летней девочкой. Но присяжные оправдали его, и местный совет выдал ему лицензию на управление детским учреждением дневного и ночного пребывания на территории его семейного поместья.

«Там была большая территория. Главный дом для его семьи, а также домик для дневного пребывания, где мы все спали рядом с Дэвидом, который был единственным взрослым», — рассказывает Элджей в интервью изданию news.com.au.

Но уже спустя месяц Так начал оказывать девочке очень навязчивое тактильное внимание.

«Он сажал меня к себе на колени и говорил что-то вроде: „Ты мой любимый ребёнок, я так сильно тебя люблю“ и „Я люблю тебя, здесь ты в безопасности. Я никому не позволю причинить тебе боль“», — сказала она.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Туалеты всегда открыты

Примечательно, что родителям самым настоятельным образом было рекомендовано не входить в коттедж без предупреждения. Об этом говорилось в брошюре, которую Так выдавал всем родителям, которые оставляли у него детей.

«Родители, пожалуйста, помните, что детский сад — это также семейный дом, и вас просят уважать частную жизнь семьи. Пожалуйста, стучите, прежде чем входить. Подождите», — говорилось на одной из первых страниц брошюры.

Внутри Так установил совершенно иной набор правил для детей, включая обязательную «политику открытых дверей» при пользовании туалетами — это правило распространялось даже на детей в возрасте от 12 лет.

Элджей вспоминает, что однажды, когда они принимали ванну, воспитатель сел напротив них и начал совершать странные действия.

«Дэвид сидел на унитазе и смотрел на нас. Хотя он был одет, я видела, что его член стоял. Я не понимала, что он делает, потому что была слишком мала, чтобы это осознавать, но он энергично тер свой член прямо перед нами. Я помню, что вода в ванне была очень горячей, и я сосредоточилась на ней, а не на том, как странно было наблюдать за Дэвидом. Он также всегда уделял особое внимание области наших гениталий, когда вытирал нас. И у него было правило, согласно которому нам нельзя было надевать нижнее белье под ночные рубашки, поскольку наши тела должны дышать», — рассказывает Элджей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Это наш секрет»

Хейли рассказывает, что у педофила была привычка каждую ночь выбирать одного ребенка, который будет спать с ним в одной кровати.

«Когда впервые приходишь в детский сад, думаешь, что быть выбранным — это нечто особенное. Думаешь, что это удача. Пока тебя не выберут в первый раз», — вспоминает Хейли.

Девушка рассказывает, что мужчина растлевал ее с пяти лет. Из-за постоянного сексуального насилия у нее начался энурез. Однажды она набралась смелости, чтобы рассказать о происходящем маме, но та в тот момент была так занята своими заботами, что, когда девочка обратила на себя внимание, рявкнула в ее сторону: «Чего ты хочешь?» И Хейли решила, что пока не время раскрывать подробности.

Элджей вспоминает, как впервые оказалась в постели с воспитателем. Мужчина сразу же предупредил ее, что происходящее должно остаться секретом между ними.

«Но потом он засунул руки мне под ночную рубашку. Он сказал, что это его способ показать мне свою любовь. Он сказал, что это наш секрет, что я его особенная девочка и что то, что мы делаем, — это нормально. Он говорил: „Никому не говори. Расскажешь — не поверят. Расскажешь — пострадаешь ты или твоя семья. Расскажешь — заберут, и ты больше никогда не увидишь свою семью“. В детстве это, конечно, запечатлелось в памяти», — делится Элджей.

Надругался над 55 детьми

В период с 1991 по 1999 год Дэвид Так надругался по меньшей мере над 55 детьми. За эти восемь лет на мужчину неоднократно жаловались в полицию, но в итоге разбирательства ничем не заканчивались.

Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Только в 1999 году Департамент общественных служб пришел к выводу, что Так спал с детьми в своей постели. Ему было направлено строгое предупреждение, в котором говорилось, что условия сна были неудовлетворительными, но никаких других существенных взысканий не было.

Лишь спустя два года Таку наконец-то предъявили реальное обвинение в сексуальном преступлении против ребенка. А 23 июля 2001 года на берегу озера Табури в припаркованном автомобиле нашли труп Така. Он покончил с собой в возрасте 39 лет.

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