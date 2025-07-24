Педофил в небе: стюарда посадили на 18 лет за смартфон в туалете самолета

Педофил в небе: стюарда посадили на 18 лет за смартфон в туалете самолета

Стюард авиакомпании American Airlines тайно снимал девочек на видео в туалете самолета. Он приклеил телефон к крышке унитаза. Пойманный с поличным вуайерист проведет в колонии почти 20 лет. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Лишил девочек веры в доброту мира»

Эстес Картер Томпсон тайно снимал на видео девочек, направляя их в определенные туалеты на рейсах American Airlines. В уборной он приклеил стикером свой смартфон с включенной камерой. Записи мужчина вел с января 2023 года по сентябрь 2023 года, пока скрытую камеру не заметила 14-летняя девочка. Она сфотографировала приклеенный к крышке унитаза телефон и пожаловалась родителям, передает The New York Times.

«Он лишил пятерых девочек невинности и веры в доброту мира и людей, с которыми они в нем столкнутся, оставив их со страхом, недоверием, неуверенностью и печалью», — написала в меморандуме о вынесении приговора прокурор округа Массачусетс Лия Фоли.

Сотни педофильских фотографий

Известно, что первоначально родители 14-летней девочки хотели решить вопрос с экипажем. Но отец заметил, как Томпсон снял телефон с крышки и унес в закрытое помещение. Оказалось, что в это время он восстановил заводские настройки и полностью стер данные. Стало ясно, что мужчина причастен к преступлению.

В ходе поиска в учетной записи iCloud Томпсона следователи обнаружили доказательства четырех дополнительных эпизодов, в которых он снимал несовершеннолетних, пользующихся туалетом на рейсах American Airlines в 2023 году.

Они также обнаружили 50 изображений шестого ребенка, который летел без сопровождения взрослого на рейсе в июле 2023 года. Среди них были фотографии спящего ребенка и его ягодиц в одежде, а также сотни изображений сексуального насилия над детьми, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Почти 20 лет колонии

Томпсон был арестован в январе 2024 года и признал себя виновным в марте 2025 года по одному пункту обвинения в покушении на сексуальную эксплуатацию детей и одному пункту обвинения в хранении детской порнографии с изображением несовершеннолетнего.

Федеральные прокуроры рекомендовали приговорить его к 20 годам тюремного заключения. Адвокат Скотт Лауэр рекомендовал приговорить Томпсона к 15 годам тюремного заключения, ссылаясь на его злоупотребление психоактивными веществами, проблемы с психическим здоровьем и отсутствие судимостей.

В итоге суд приговорил мужчину к 18,5 года колонии. Томпсон будет отбывать наказание в федеральной тюрьме в штате Северная Каролина, ему также рекомендовано пройти программы лечения наркозависимости и посещать занятия с психологом в группе людей, осужденных за сексуальное насилие.

На заключительном заседании суда Томпсон назвал свои действия «эгоистичными, извращенными и неправильными».

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