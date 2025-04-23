Октагон остался без педофила: что известно о скандале в UFC

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В международной спортивной организации UFC разразился скандал — в октагоне едва не оказался педофил из Афганистана. Но его дебюту так и не суждено было состояться. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

UFC открестилась

Боец смешанных единоборств Ахмад Хассанзада был арестован по обвинению в сексуальном насилии над детьми всего за несколько дней до своего дебюта в UFC. Ему предъявлены обвинения в непристойном или развратном действии с ребенком младше 14 лет, согласно записям офиса шерифа округа Сакраменто. Также его обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка в возрасте от 14 до 15 лет. В международной спортивной организации сразу же среагировали на это событие.

«Ахмад Хассанзада был отстранен от боя, и [контракт] больше не подписан с организацией», — сообщили в UFC.

Шесть эпизодов за две недели

Издание The Sun писало, что ответчик на 10 лет старше жертвы. Исходя из этого можно было предположить, что разбирательство ведется по событиям прошлых лет. Но позже выяснилось, что следователи изучают события, произошедшие не так давно, — с 9 по 27 февраля 2024 года.

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Как пишет спортивный ресурс Valetudo, 22 апреля Хассанзада предстал перед судом в Сакраменто, отказавшись от официального оглашения обвинений в ожидании слушания по вопросу залога и досудебного освобождения, которое назначено на 30 апреля. Ему вменяют четыре эпизода развратных действий в отношении жертв в возрасте 14 лет и два эпизода аналогичных действий с ребенком младше 14 лет.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взят вместе с подельником

Соучастником преступления является Хайрулла Какар. Его в том числе видели на кадрах в компании с бойцом на ММА-мероприятиях. Ему предъявлены обвинения в развратных действиях с ребенком младше 14 лет.

Какар — боец-любитель и спарринг-партнер Хассанзады, везде сопровождавший его. По предварительным данным, залог для каждого установят в размере $400 тысяч. Детали дела пока не разглашаются. Оба мужчины остаются под стражей.

Погасшая звезда ММА

Хассанзада — боец ​​легкого веса из Афганистана, должен был дебютировать в октагоне 26 апреля. Бой с Митчем Рамиресом должен был состояться в Канзас-Сити на мероприятии UFC Fight Night. Хассанзада обрел известность после победы в легком весе на турнире Dana White's Contender Series.

Фанаты ММА иронизируют, что спортсмена могли бы посадить в камеру к экс-чемпиону UFC Кейну Веласкесу, как раз отбывающему срок за попытку расправиться с педофилом. Кейн гонялся по оживленной дороге за предполагаемым педофилом, таранил его авто и решетил автомобиль из пистолета, но в результате только ранил отчима подозреваемого. Спустя три года судебных разбирательств его приговорили к реальному тюремному сроку.

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