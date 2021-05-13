Мошенники придумали, как красть данные россиян с помощью Tesla

https://static.news.ru/photo/0ee7207a-367f-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний мошенники начали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi Zone.

Как рассказали эксперты, злоумышленники создают фишинговые сайты, выманивающие персональные данные пользователей с помощью предложений об участии в инвестпроектах известных отечественных и иностранных компаний. Среди брендов, которыми пользовались преступники, были известные российские банки, нефтяные компании и даже американская Tesla и другие проекты Илона Маска.

Подобного рода сайты представляют из себя одну страницу, на которой размещён яркий заголовок и ссылка на видео на YouTube. Также на сайте предусмотрено место под описание якобы имеющих место преимуществ данного проекта и для формы сбора личных данных. После того, как пользователь заполнит анкету, ему выдается сообщение с обещанием перезвонить, но в дальнейшем ничего не происходит.

Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники, — говорят эксперты.

По данным Bi Zone, за год было выявлено более 600 подобных ресурсов.

Как отметили в Банке России, подобная схема — типичный фишинг. Цель мошенников — втереться в доверие к человеку и получить у него информацию, способствующую хищению или спровоцировать на денежный перевод.

Ранее риелтор рассказал, как не попасть на мошенников при покупке квартиры. Необходимо тщательно проверять документы на квартиру и документы продавцов и не бояться запрашивать больше, чем нужно, ведь покупка серьёзная и требует максимального внимания к мелочам.