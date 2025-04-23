Молила о помощи в аэропорту: конюх-педофил пытался увезти жертву на родину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В областном суде Калининграда вынесли приговор 22-летнему мигранту, который изнасиловал девочку-подростка и пытался похитить ее. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

Изнасиловал в лесу

Уголовное разбирательство велось вокруг инцидента, который произошел 29 августа 2023 год в поселке Комсомольске в Калининградской области, сообщает пресс-служба суда. 22-летний злоумышленник Хушруз (имя изменено), работавший в местной конюшне, заранее спланировал покушение на свою 16-летнюю знакомую. При этом ему заведомо было известно, что девочке еще не исполнилось 18 лет.

Мужчина подкараулил девочку у дома на улице Калининградской. В его планах было удовлетворить свой сексуальный интерес к будущей жертве.

«Он схватил ее, поднял на плечо и затащил в лесополосу неподалеку, где совершил иные действия сексуального характера с применением насилия», — рассказали в суде.

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По соответствующей статье о насильственных действиях, как правило, вменяют те виды насилия, которые происходят без вагинального проникновения.

Утащил в конюшню

На этом издевательства иностранца над несовершеннолетней не закончились. Он утащил девушку в сельскохозяйственные постройки.

«Угрожая избить 16-летнюю девушку палкой, он потребовал от нее следовать на конюшню, находящуюся неподалеку», — рассказали в СКР.

Далее насильник все-таки ударил девушку палкой по спине, связал ее руки за спиной кабелем от телевизора. Мужчина привязал жертву к батарее и продолжал угрожать ей ножом.

Увез в аэропорт

В планах мужчины было увезти девушку на родину. Но похищение не состоялось, потому что жертва смогла попросить о помощи.

«Затем Хушруз, продолжая удерживать потерпевшую в неволе, посадил ее в машину под управлением неустановленного лица и перевез в аэропорт Храброво. В здании аэровокзала девушке удалось подать сигнал с просьбой о помощи, и Хушруз был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в Следкоме.

Калининградке удалось убедить парня, что она выйдет за него замуж. А в аэропорту сказала, что ей очень нужно в туалет. Там девушка попросила незнакомую женщину позвонить матери и рассказать о случившемся. Женщина тут же обратилась в полицию, сообщив, где находится дочь. Правоохранители оперативно задержали похитителя в зале ожидания аэропорта. Девушку увезли в больницу.

Сядет на 16 лет и заплатит треть миллиона

Мужчину судили по статьям об иных насильственных действиях и похищении человека с угрозой применения насилия. В совокупности преступных составов мужчина был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Кроме того мужчина обязан будет выплатить 300 тысяч рублей пострадавшей в порядке компенсации морального вреда.

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