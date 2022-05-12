Мать убила несовершеннолетнего сына и покончила с собой в Подмосковье

Фото ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины и её несовершеннолетнего сына в Балашихе, сообщили в пресс-службе СК по Московской области. Предполагается, что мать убила подростка, а затем покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 42-летней местной жительницы и её 15-летнего сына (часть 1 статьи 105 УК РФ), — говорится в сообщении на сайте ведомства.

11 мая родственница погибших зашла к ним в квартиру и обнаружила женщину и её сына ещё живыми в крайне тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости. Она вызвала карету скорой помощи, но врачи не смогли их спасти.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что, предположительно, женщина могла отравить своего сына, а затем покончить с собой. Мотивы поступка неизвестны.

Ранее в Воронежской области задержали женщину по подозрению в убийстве её двоих детей за плохое поведение. Убитым было восемь и десять лет. Следствие рассматривает версию, что в расправе над детьми ей помогал родной брат.