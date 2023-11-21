Глава СПЧ заявил о несоразмерном наказании в деле Архаровой и Баязитовой Глава СПЧ Фадеев: преступления и наказания Архаровой и Баязитовой несоразмерны

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ольга Архарова и Александра Баязитова

Суд должен учесть несоразмерность преступления и наказания в случае с обвинениями медиаменеджера Ольги Архаровой и журналистки Александры Баязитовой, заявил NEWS.ru председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в кулуарах международной конференции к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Так правозащитник прокомментировал требование прокурора Басманного суда приговорить девушек к 13 и 14 годам колонии за вымогательство 1,2 млн рублей.

Надеюсь, суд учтет несоразмерность преступления и наказания в случае с обвинениями Архаровой и Баязитовой. Речь идет о вымогательстве чуть более миллиона рублей. Это немаленькие деньги, но на них сейчас, в общем, даже машину не купить. Напомню, что вымогательство — это статья, по которой в 1990-е судили бандитов, а они во время совершения преступления использовали утюг и паяльник. Но в случае Архаровой и Баязитовой не было ни утюга, ни паяльника. Возможно, суду следует учесть данное обстоятельство, — заявил правозащитник.

Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег за обещание не публиковать негативную информацию о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, который и обратился в полицию.

15 ноября сторона обвинения запросила 14 лет лишения свободы для Александры Баязитовой и 13 — для Ольги Архаровой. Еще одним фигурантом уголовного дела являлась Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием. Ее поместили под домашний арест, а дело выделили в отдельное производство.

Последнее заседание до этого проходило в августе. Оно состоялось в закрытом формате. В ходе разбирательства судья заслушала показания еще нескольких свидетелей. Баязитова находится под стражей уже год, однако судебный процесс начался только 6 июля 2023 года.