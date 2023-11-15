Баку выдал России треш-блогера с канала «Жизнь бродяги»: что ему грозит Лидера избивавшей петербуржцев группировки Мамедова экстрадировали в РФ

Фото: Генпрокуратура России

Власти Азербайджана депортировали в Россию треш-блогера Турала Мамедова, который вел Telegram-канал «Жизнь бродяги». Кто он такой, почему оказался в международном розыске, к чему призывал?

Кто такой Турал Мамедов, что за канал «Жизнь бродяги»

Администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги» Турал Мамедов экстрадирован из Азербайджана в Россию, сообщила Генеральная прокуратура РФ. По версии следствия, 15 октября возле одного из торговых центров в Санкт-Петербурге он публично призывал применять насилие в отношении прохожих и избивал их. Кроме того, прокуратура заявляет, что в июне текущего года Мамедов и его соучастники, «используя незначительный повод», избили на улице двух молодых людей.

В середине октября внимание СМИ и правоохранительных органов привлекли видеозаписи из канала «Жизнь бродяги». Их участники называли себя «азербайджанской мафией» и на видео избивали случайных людей в районе метро «Звездная» в Санкт-Петербурге. Жертвами чаще всего становились подростки либо нетрезвые прохожие.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин, было заведено уголовное дело, и вскоре участники банды были задержаны. В общей сложности по делу были задержаны 12 молодых людей, среди которых есть уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана. Мамедов скрылся за границей.

Лидера группировки объявили в международный розыск и 3 ноября задержали в Азербайджане. Ему грозит уголовная ответственность по статьям о хулиганстве с применением насилия и о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Максимальное наказание по первой статье — лишение свободы на срок до семи лет, по второй — тюремное заключение сроком до шести лет.

По информации 78.ru, Мамедов ранее был спортсменом и выигрывал городские чемпионаты по борьбе среди детей, однако оставил секцию из-за конфликта с тренером. В уличных драках он был замечен еще до своего ухода из спорта: некоторые видео с избиениями с его участием были сняты, когда молодой человек еще посещал секцию.

К чему призывал Мамедов

Задержанные участники банды сообщили сотрудникам полиции, что к избиениям их подтолкнул Мамедов, который предложил «делать контент».

«Турал сказал: давайте делать контент, избивать русских. <...> Один раз его маму оскорбили русские, он после этого ненавидит русских», — рассказал один из молодых людей.

Другой добавил, что сам не хотел принимать участие в драках, только публиковал видео, которые ему присылал Мамедов, так как стремился «поднять актив» в своем Telegram-канале и заработать денег.

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