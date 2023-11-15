Азербайджан выдал России обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге

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Азербайджан по обращению Генпрокуратуры России выдал мужчину, разыскиваемого за избиения прохожих в Санкт-Петербурге летом и в октябре этого года, сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает ТАСС. Подозреваемого обвиняют в хулиганстве с применением насилия и разжигании ненависти и вражды.

По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам), ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с применением насилия), — сообщили в ведомстве.

Напомним, уголовное дело о серии нападений на прохожих в Московском районе Петербурге возбудили по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина. Действия подростков квалифицировали как хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Ранее в полиции отчитались о задержании первого предполагаемого участника группы — им оказался 18-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Еще одного подозреваемого продолжают разыскивать. В полиции считают, что он администрировал Telegram-канал, в котором размещались видео нападений.