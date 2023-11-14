Вадим Коженов назвал «модой» антимигрантские высказывания в России

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Вадим Коженов

Сегодня антимигрантские заявления стали модными, но хорошо, что они остаются на уровне разговоров, заявил NEWS.ru президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. Так он отреагировал на идею запретить мигрантам работать в публичных местах.

Касаемо идеи вице-спикера ГД Петра Толстого запретить мигрантам работать в публичных местах могу сказать одно: хорошо, что такие инициативы не доводят до реализации. Работодатель сам определяет, подходит ли ему сотрудник или нет, и это сугубо их личное дело, где потом этот сотрудник будет работать. Депутаты, конечно, тоже могут что-то высказывать, это их право. Сейчас стало модно предлагать подобные ограничения, запреты. Это словно замкнутый круг: кто-то что-то сказал, журналисты об этом написали, другие подхватили и в итоге это стали обсуждать все, — сказал Коженов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда в СМИ сообщали о возросшем проценте преступности среди мигрантов. На самом деле, отметил собеседник, в 2020 году из-за пандемии этот процент серьезно снизился, так как все сидели дома. Сейчас эти показатели изменились, однако конкретно ситуация не усугубилась. Показатели преступности за 2022 год остались примерно такими же, как за 2018 год, резюмировал эксперт.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай выступил за рабочие ограничения для мигрантов. Политик сказал, что «орды полуграмотных мигрантов» превратились в проблему для граждан России.