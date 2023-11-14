«Стали проблемой»: в ГД о запрете мигрантам работать в публичных местах Депутат ГД Бородай поддержал запрет на работу мигрантов в публичных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне не должны терпеть проблемы, которые создают мигранты, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. Таким образом депутат поддержал идею вице-спикера ГД Петра Толстого запретить мигрантам работать в местах, где требуется коммуникация с клиентами.

Орды полуграмотных мигрантов, заполонивших Россию, порой и на своем языке не очень хорошо разговаривают, на русском и подавно, и самое плохое, что они не желают этого делать. Они давно стали проблемой для коренного населения России, прежде всего для представителей государствообразующего народа РФ. Россияне не должны эту ситуацию терпеть. Мигранты приносят в первую очередь прибыль себе и тем независимым странам, куда они эти деньги вывозят, — сказал Бородай.

Собеседник добавил, что все рассуждения о большой нехватке рабочей силы в России — «от лукавого». Бородай отметил, что РФ нужно прежде всего заботиться о повышении производительности труда. Это возможно только в условиях, когда высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие используют высокотехнологичный интеллектуальный продукт, подчеркнул депутат.

Так что своего боевого товарища и коллегу по Государственной думе Петра Толстого я всячески поддерживаю, — резюмировал политик.

Толстой на парламентских слушаниях в Совфеде выразил мнение, что граждане тех стран, где русский язык не является государственным, не должны работать в публичных местах. По его словам, такая ответственная работа, как водители, курьеры и продавцы не подходит мигрантам, не знающим русский язык.

Вместе с тем Министерство образования и науки предложило понизить цену экзаменов для мигрантов до 1000 рублей, в том числе на тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Все они необходимы для получения разрешения на временное проживание или работу.